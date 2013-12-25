В Приморском крае продолжается акция по списанию пени за просрочку платежей за электричество

В преддверии новогодних праздников филиал ОАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» проводит акцию по списанию пени за просрочку платежей. Сумма начисленной пени будет списана только тем потребителям, которые до 31 декабря полностью погасят задолженность за услугу электроснабжения, оплатят текущее потребления и рекомендуемый платёж на декабрь.

По мнению энергетиков, данная акция позволит жителям Приморского края в конце уходящего года полностью снять с себя груз долговых обязательств без оплаты пени, а также привлечёт внимание абонентов к своевременным и полным расчётам за потреблённую электроэнергию.

Оплатить счета за услугу электроснабжения потребители могут в центрах обслуживания потребителей, абонентских пунктах «Дальэнергосбыта», на почте, в отделениях банков, через терминалы, а также воспользовавшись возможностью электронного платежа на сайте ОАО «ДЭК».

Напомним, в начале ноября «Дальэнергосбыт» выпустил счета-извещения на оплату пени. В Приморье данные платёжные документы получили 226 тысяч абонентов – физических лиц, которые в период с сентября 2010 года по август 2013 года включительно, несвоевременно или не в полном объёме оплачивали потреблённую электроэнергию. Общая сумма начисленной пени составила почти 27,5 миллионов рублей.

В то же время аккуратные и добросовестные потребители ежегодно поощряются энергетиками. Не станет исключением и 2013год. В рамках акции ОАО «ДЭК» «Добросовестный плательщик» все потребители, оплатившие до конца года задолженность, текущие начисления и рекомендуемый платеж на декабрь, автоматически стали участниками розыгрыша сертификатов на оплату электроэнергии в 2014 году. Подведение итогов акции состоится 30 декабря.

Досье ZRPRESS:

Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году путём слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья (Дальэнергосбыт), Хабаровского края (Хабаровскэнергосбыт), Амурской области (Амурэнергосбыт), ЕАО (Энергосбыт ЕАО). Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.

ZRPRESS.RU, Владивосток.