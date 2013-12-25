Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморском крае продолжается акция по списанию пени за просрочку платежей за электричество
В преддверии новогодних праздников филиал ОАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» проводит акцию по списанию пени за просрочку платежей. Сумма начисленной пени будет списана только тем потребителям, которые до 31 декабря полностью погасят задолженность за услугу электроснабжения, оплатят текущее потребления и рекомендуемый платёж на декабрь.
По мнению энергетиков, данная акция позволит жителям Приморского края в конце уходящего года полностью снять с себя груз долговых обязательств без оплаты пени, а также привлечёт внимание абонентов к своевременным и полным расчётам за потреблённую электроэнергию.
Оплатить счета за услугу электроснабжения потребители могут в центрах обслуживания потребителей, абонентских пунктах «Дальэнергосбыта», на почте, в отделениях банков, через терминалы, а также воспользовавшись возможностью электронного платежа на сайте ОАО «ДЭК».
Напомним, в начале ноября «Дальэнергосбыт» выпустил счета-извещения на оплату пени. В Приморье данные платёжные документы получили 226 тысяч абонентов – физических лиц, которые в период с сентября 2010 года по август 2013 года включительно, несвоевременно или не в полном объёме оплачивали потреблённую электроэнергию. Общая сумма начисленной пени составила почти 27,5 миллионов рублей.
В то же время аккуратные и добросовестные потребители ежегодно поощряются энергетиками. Не станет исключением и 2013год. В рамках акции ОАО «ДЭК» «Добросовестный плательщик» все потребители, оплатившие до конца года задолженность, текущие начисления и рекомендуемый платеж на декабрь, автоматически стали участниками розыгрыша сертификатов на оплату электроэнергии в 2014 году. Подведение итогов акции состоится 30 декабря.
Досье ZRPRESS:
Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году путём слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья (Дальэнергосбыт), Хабаровского края (Хабаровскэнергосбыт), Амурской области (Амурэнергосбыт), ЕАО (Энергосбыт ЕАО). Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.
Новости тематики
- Названы города Приморья, в которых серьезно подорожала коммуналка
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Энергетический кризис: в квартирах приморцев зафиксированы десятиградусные "морозы"
- Во Владивостоке разгребают вал исков о капремонте жилья
- В Приморье поднимут тарифы на электроэнергию для населения
- Владивостокцы останутся без горячей воды из-за долгов управляющих компаний (Список домов)
- Во Владивостоке проверить счетчики водоснабжения можно двумя способами
- "Примтеплоэнерго" закрывает филиал в городе Фокино Приморского края
- Приморцы возмущены взиманием комиссии при оплате начислений за капремонт
- Приморцам насчитали 32,4 миллиона рублей пени
Новости раздела
- Названы города Приморья, в которых серьезно подорожала коммуналка
- Недоступно, но привлекательно
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Распродажа участков под аквакультуру в Приморье закончилась, не начавшись
- Пшеница из Приморья в дар КНДР
- США собираются блокировать порты Приморья с помощью новых санкций против КНДР
- Создание Российско-Азиатского зернового коридора завершат в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
Интересно, а почему бы платящим в срок не сделать хотя бы какую скидку по оплате??? Плати - не плати, пеня списывается.