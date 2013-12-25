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В Приморском крае продолжается акция по списанию пени за просрочку платежей за электричество

25 Декабря 2013, 14:04 | Приморье

В преддверии новогодних праздников филиал ОАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» проводит акцию по списанию пени за просрочку платежей. Сумма начисленной пени будет списана только тем потребителям, которые до 31 декабря полностью погасят задолженность за услугу электроснабжения, оплатят текущее потребления и рекомендуемый платёж на декабрь.

По мнению энергетиков, данная акция позволит жителям Приморского края в конце уходящего года полностью снять с себя груз долговых обязательств без оплаты пени, а также привлечёт внимание абонентов к своевременным и полным расчётам за потреблённую электроэнергию.

Оплатить счета за услугу электроснабжения потребители могут в центрах обслуживания потребителей, абонентских пунктах  «Дальэнергосбыта», на почте, в отделениях банков, через терминалы, а также воспользовавшись возможностью электронного платежа на сайте ОАО «ДЭК».

Напомним, в начале ноября «Дальэнергосбыт» выпустил счета-извещения на оплату пени. В Приморье данные платёжные документы получили 226 тысяч абонентов – физических лиц, которые в период с сентября 2010 года по август 2013 года включительно, несвоевременно или не в полном объёме оплачивали потреблённую электроэнергию. Общая сумма начисленной пени составила почти 27,5 миллионов рублей.

В то же время аккуратные и добросовестные потребители ежегодно поощряются энергетиками. Не станет исключением и 2013год. В рамках акции ОАО «ДЭК» «Добросовестный плательщик» все потребители, оплатившие до конца года задолженность, текущие начисления и рекомендуемый платеж на декабрь, автоматически стали участниками розыгрыша сертификатов на оплату электроэнергии в 2014 году. Подведение итогов акции состоится 30 декабря.

Досье ZRPRESS:

Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году путём слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья (Дальэнергосбыт), Хабаровского края (Хабаровскэнергосбыт), Амурской области (Амурэнергосбыт), ЕАО (Энергосбыт ЕАО). Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: Дальэнергосбыт  энергетика  долги  ДЭК  акции  жкх  электричество 



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Комментарии

  • Псевдоним02:52, 27.12.2013#

    Интересно, а почему бы платящим в срок не сделать хотя бы какую скидку по оплате??? Плати - не плати, пеня списывается.

  • Псевдоним02:55, 27.12.2013#

    Видели хотя бы одного выигравшего из добросовестных плательщиков? Предлагаю деньги держать на счету (идут проценты!), в конце года пеня спишется, а проценты будут бонусом.

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