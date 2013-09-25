Вьетнам хочет конкурировать с Таиландом в погоне за туристами из России

Международная выставка туризма ITE HCM 2013, которая прошла в сентябре в Хошимине, подтвердила, что Вьетнам готов конкурировать с Таиландом за российского туриста. А пока по итогам прошлого года из 7,8 миллиона иностранных туристов, посетивших в прошлом году курорты этой юго-восточной страны, россияне не попали даже в десятку любителей тропического рая.

Между тем, как сказал на встрече с российскими журналистами министр культуры, спорта и туризма (есть такой министр во вьетнамском правительстве Социалистической Республики Вьетнам – сразу понятны приоритеты страны) Хоан Туан Ан, он считает такую ситуацию исторической погрешностью – слишком близки по духу и тесно связаны дружескими узами наши народы. Туризм вернет эту дружбу, считает министр. Именно поэтому в программе азиатской выставки по российско-вьетнамскому туристическому сотрудничеству прошла отдельная конференция, в которой помимо российских операторов участвовали представители администраций провинций и органов партии власти.

Так уж случилось, что осваивать удивительные пляжи и экзотические достопримечательности Вьетнама российские туристы начали сами. Причем первыми стали дальневосточники, которые были наслышаны о красотах «баунти» от бывших служащих военно-морской базы в Камрани. Нашей базы давно нет, как и американских, а память осталась.

То ли неприятности с популярными массовыми курортами Египта и Турции, то ли выстраивание вьетнамскими властями логистической доступности природных пляжей для северян, но динамика потока за первую половину этого года, в отличие от прошлого, подтвердила: российские туристы уже в десятке по посещаемости. А прогнозы туркомпаний по увеличению потока из российских городов - и Владивосток входит в число базовых для регулярных чартеров во Вьетнам - даже превышают умеренные планы вьетнамцев! И могут превысить существенно – если в Египте продолжат митинговать, распугивая туристов, а в Турции будут смотреть на россиян с исламским превосходством (мол, «съедят» все). Тем более структура туристической отрасли Вьетнама может обслужить любого гостя, кто самостоятельно купит билеты и проложит тур с региональными фирмами, отелями посредством Интернета.

Для массовости у Вьетнама есть главные условия. Во-первых, отсутствие визы, что позволяет махнуть на недельку на каникулы. Во-вторых, дешевизна, когда номер в 5-звездочном отеле даже в Хошимине можно забронировать за 1073 рубля, а обед в ресторане – 150-200 рублей. Причем национальная кухня с обилием свежих морепродуктов и натуральных, тут же у дороги выращенных плодов и овощей, вполне устроит европейский желудок. Правда, за последний год цены подросли – вьетнамцы избавляются от нищеты и грязи, обустраивают свой быт. Все заметили: за пять лет города и села стали чище. А уникальные песчаные пляжи с нетронутой природой пустынны, чем и манят не только дальневосточников.

Правда, для полного успеха, считают российские туроператоры, нужны жесткие условия. Во-первых, дороги. Столпотворение автобайков на улицах Хошимина поражает любого европейца. На смену велорикшам пришли мопеды. Пешеходу в этом потоке, который движется без всяких правил по переходам и на красный свет, неуютно. Зато арендовать байк может любой желающий, что опасно для новичков. Нуждается в благоустройстве сеть дорог. Узкие трассы между городами не позволяют ускорить поездку от аэропорта до места отдыха. Остро ощущается нужда в русскоговорящих гидах. Тут, кстати, для студентов вьетнамского языка ДВФУ хорошие возможности для заработка в летний сезон.

На выставке и в поездке по Вьетнаму к нашей делегации не раз обращались представители местных турфирм и курортных отелей с просьбой дать контакты для сотрудничества с нашим федеральным университетом. Руководитель российской медиагруппы Дарья МИШУКОВА, в прошлом замдекана Восточного института, а ныне генеральный менеджер вьетнамской фирмы, подтвердила: спрос на специалистов из ДВФУ, в том числе вьетнамских студентов, велик. Кстати, ее путеводители по Вьетнаму и Таиланду - до сих пор лучшее подспорье для российских туристов.

А вот прошедшая во Вьетнаме международная выставка туризма могла дать шанс дальневосточным туроператорам получить новые маршруты на перспективном направлении. В рамках выставки министры по туризму стран Юго-Восточной Азии – Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Таиланда и Мьянмы заключили договор о сотрудничестве. Они намерены разрабатывать единые маршруты по Азии. Например, теперь можно перебраться из Вьетнама в Камбоджу, заплатив сбор на границе в $30.

В Хошимине, похоже, страны Юго-Восточной Азии взяли курс на передел мирового туризма. Они готовят средиземноморскому круизу свои контраргументы – тропический рай, экзотику и высококлассный сервис. И если российскому въездному туризму еще искать свое место в мировом раскладе, то вьетнамцы его нашли.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.