Рост цен на автомобильное топливо в Приморье проверит УФАС

Ситуацию на региональном рынке нефтепродуктов обсудили участники совещания в администрации Приморского края. Его провёл первый вице-губернатор Василий Усольцев.

В работе совещания приняли участие представители профильных департаментов, УФАС по Приморскому краю, а также компаний, занимающихся оптовой и розничной продажей нефтепродуктов.

Одной из тем совещания стало наличие топлива на заправочных станциях Приморья. Так, по информации УФАС в настоящее время в наличии имеется достаточное количества топлива. С учётом ежедневного потребления запасы АИ 98 составляют 76 суток, АИ 95 – 27 суток, АИ 92 – 20 суток, дизтоплива – 21 сутки.

В то же время специалисты отмечают сезонный рост спроса на бензин, который традиционно приходится на август и сентябрь.

Также участники совещания обсудили вопросы ценовой политики топливных компаний. С начала года розничные цены на топливо увеличились от 0,93 процента (дизтопливо), до 6,8 процента (АИ 92).

Ситуацию прокомментировал представитель Приморского УФАС Виктор Трякин. В частности, он отметил, что темпы роста розничных цен превышают темпы роста оптовых, и этот факт станет предметом проверки, которую проведут сотрудники антимонопольного ведомства.

Директор департамента экономики и стратегического развития Приморья Николай Дубинин подчеркнул, что участники рынка нефтепродуктов должны взвешенно подходить к вопросам ценообразования.

Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.