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Приморцы могут обзавестись собственной Солнечной системой
Рост цен на энергоносители приводит к увеличению расходов на отопление и горячее водоснабжение, поэтому владельцы зданий все чаще обращают внимание на альтернативные источники энергии. Системы отопления и горячего водоснабжения на солнечной энергии - это экономичные и экологически чистые системы. Основное преимущество их использования - существенная экономия средств. Особенно эффективно и целесообразно применять данные системы в Приморье, где годовой приход солнечной энергии составляет 1681,3 кВт-ч/м2.
Солнечная система - это новые технологии в области отопления и горячего водоснабжения, не требующие никакого топлива. Основные ее компоненты - солнечные коллекторы (преобразователи солнечной энергии), резервуары-теплообменники и редуктор управления системой. В комплексе солнечная система может встраиваться в действующую систему отопления и горячего водоснабжения, не зависимо от уже используемого источника тепла. Система может применяться как в домашнем (загородные дома, дачи, коттеджи), так и в промышленном масштабах.
До недавнего времени стоимость такой установки была выше цены на традиционную систему отопления и горячего водоснабжения, что и являлось основной причиной отказа от использования солнечной энергии. Но специалисты компании «Водный мир» нашли решение этой проблемы: применение комбинированного бака-теплообменника позволило удешевить всю систему примерно на 25%. Это произошло за счет установки внутрь бака накопительной емкости для воды с минимальным объемом 100 литров и использованием встроенных нагревательных тенов общей мощностью от 9 до 30 кВт. Срок окупаемости системы при этом сократился до 4-5 лет.
Еще одним препятствием использования солнечной системы была необходимость большой площади для установки, но и здесь специалисты «Водного мира» нашли выход в использовании плоских коллекторов. При этом вес одного заполненного коллектора не превышает 30 кг, а необходимая площадь для его установки составляет не более двух квадратных метров, что не требует дополнительного усиления кровельных конструкций. В целом монтаж всей системы занимает около недели.
В каждом конкретном случае солнечная система проектируется индивидуально, с учетом особенностей здания, что позволяет получить более высокий КПД. Солнечная система не нуждается в обслуживании, но при необходимости специалисты сервисного центра компании «Водный мир» всегда помогут отладить параметры системы в зависимости от условий эксплуатации.
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Досье «ДК»
ООО «Водный мир» работает на рынке Дальнего Востока 18 лет, осуществляя проектирование, монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание автономных систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоочистки, кондиционирования, поставляя оборудование для бассейнов, фонтанов и прудов. Среди заказчиков компании - «Приморский водоканал», Российско-американское предприятие «Сахалин-Машинери», «Порт Восточный», «Тинро-центр», ВДЦ «Океан», Детский реабилитационный центр, Центр управления судами, ТХ «Сумотори», администрация автоперехода Полтавка, «Крокус», «Автобиз», Дальневосточный центр судостроения, Институт биологии моря ДВО РАН, база отдыха в пос. Врангель, Дальневосточное таможенное управление, ДВФУ, «РУСЭКОТРАНС» (п. Головино, о. Кунашир), ООО «Полигон-ДВ» (г. Спасск-Дальний), застройщик жилого микрорайона Снеговая Падь, Управление МЧС г. Благовещенска и др.
«Дальневосточный капитал».
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