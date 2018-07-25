Мобильная связь может подорожать

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об отмене национального роуминга для сотовой связи на территории страны. Законопроект предусматривает отмену дифференцированных тарифов на услуги связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте РФ. Также предлагается отменить плату за входящий вызов для абонента при звонках за пределами домашнего региона.

Опрошенные Деловой газетой «Золотой рог» участники рынка считают, что ожидать снижения тарифов в этом случае не стоит, так как затраты операторов в последнее время только растут, в том числе из-за роста капитальных затрат вследствие инвестиций в «закон Яровой» и продолжение развития сетей LTE.

Законопроект был внесен в 2017 году рядом депутатов от «Справедливой России». Его авторы отмечали, что внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые изначально вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли в связи с этим дополнительные издержки. Но сегодня подобный механизм применяется крайне редко. С 15 июня этого года роуминг для абонентов стран ЕС прекратил действовать на территории всего Евросоюза.

Национальный роуминг действует, когда сеть оператора отсутствует в каком-либо регионе и он вынужден платить другим операторам за использование их сетей, из-за чего конечная стоимость услуг связи отличается от домашнего региона. Тариф на услуги связи в роуминге включает в себя затраты по межоператорскому соглашению: прямые затраты, равные межоператорской ставке, и косвенные затраты, связанные с операционной деятельностью по исполнению такого соглашения.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что предложения «направлены на отмену национального роуминга, то есть применения дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте». Скорее всего, речь идет о внутрисетевом роуминге, который позволяет абонентам оставаться на связи в регионе, отличном от того, где была куплена сим-карта оператора. Как правило, операторы устанавливают на такие услуги наценку.

Операционный директор оператора Анна СЕРЕБРЯНИКОВА на пресс-конференции «МегаФона» по итогам 2017 года заявила, что внутрисетевой роуминг – «это фикция, его не существует уже давно». «Есть повышенная плата за звонки за пределами домашнего региона, она есть как в фиксированных сетях, так и в мобильных сетях», - уточнила она.

«Tele2 уже полностью отменила внутрисетевой роуминг и привела тарифы в национальном роуминге к экономически обоснованному уровню. Сейчас передвижение по стране не требует от наших клиентов никаких дополнительных затрат на услуги связи. Поэтому необходимость нового законопроекта вызывает большие сомнения. Дальнейшие шаги могут привести к разбалансировке рынка, снижению конкуренции и, как следствие, - росту цен для пользователей. Инициативы, которые сейчас могли бы способствовать развитию телеком-отрасли, должны быть направлены на борьбу с дискриминационными условиями межоператорского роуминга, чтобы повысить качество сервиса для абонентов», - сообщила Деловой газете «Золотой Рог» руководитель отдела по связям с общественностью макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2 Анна ЛЕТЯГИНА.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.