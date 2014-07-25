Приморское село Рязановка оживет благодаря транспортному коридору "Приморье-2"

В селе Рязановка вблизи поселка Славянка Хасанского района ведутся интенсивные строительные работы. В село прибыло несколько десятков рабочих и тяжелая строительная техника, ведутся земляные работы под прокладку дополнительных путей на железнодорожной станции Рязановка.

Местные жители надеются, что возобновление деятельности и расширение железнодорожной станции вдохнет новую жизнь в маленькое село, считавшееся до настоящего времени бесперспективным. Как рассказала жительница села Галина Клименко, до 1990-х годов в Рязановке жило более ста семей. Основными работодателями в селе были конезавод (подсобное хозяйство Дальневосточного морского пароходства), дававший около 50 рабочих мест, и железнодорожная станция, дававшая около 30 рабочих мест. В 1990-е годы конезавод и станция прекратили деятельность, а большинство жителей села разъехались кто куда, - в настоящее время в Рязановке постоянно живет лишь несколько семей.

Модернизация железнодорожной инфраструктуры в Хасанском районе проводится с учетом планов организации мультимодального производственно-логистического комплекса в порту Славянка. Проект, реализуемый Группой компаний «Транзит-ДВ», заключается в организации транзита производимых в северо-восточных провинциях Китая товаров через порты Хасанского района конечным грузополучателям по всему миру. По сути, речь идет о воплощении в жизнь проекта международного транспортного коридора «Приморье-2», разработанного в 1990-е годы дальневосточными учеными. Помимо порта Славянка будут задействованы также порты Зарубино и Посьет.

В мае 2014 года прошли испытания технологических возможностей: Дальневосточная железная дорога организовала пробный пропуск большегрузных контейнеров по маршруту город Хуньчунь (КНР) — порт Зарубино (РФ), а Группа компаний «Транзит-ДВ» успешно провела пробную погрузку-разгрузку контейнеров с борта китайского контейнеровоза (на рейде порта Славянка). Группой компаний «Транзит-ДВ» подписан договор с китайской стороной об инвестициях бюджетных средств КНР в этот проект. Согласно договору объем транзита грузов составит 10 млн. тонн в год. Проект одобрили Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и Губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао.

Реализация проекта даст значительный мультипликативный эффект для социально-экономической жизни Хасанского района, связанный с модернизацией портов, автодорожной и железнодорожной инфраструктуры, погранпереходов. Это повлечет создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в бюджеты всех уровней, улучшение социальных условий жизни населения. То, что сейчас происходит в селе Рязановка, является частным проявлением этого мультипликативного эффекта. Кстати, Рязановка — не единственный железнодорожный объект, на котором планируется провести модернизацию.

Как сообщил начальник сектора развития пропускных и перерабатывающих способностей Дальневосточной дирекции управления движением РАО РЖД Виталий Ульков, помимо Рязановки в рамках программы модернизации железнодорожной инфраструктуры Дальневосточной железной дороги до 2017 года в Хасанском районе запланировано строительство разъездов Пожарский и Барский, а также реконструкция пограничного перехода Махалино – Хуньчунь.

ZRPRESS.RU, Владивосток.