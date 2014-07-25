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Регулярный рейс Владивосток-Яньцзи открыл для приморцев дешевые перелеты внутри Китая

25 Июля 2014, 01:16 | Приморье

Правительство Яньбянь-Корейского автономного округа (ЯКАО), совместно с "China Southern", 16 июля запустило регулярный прямой авиарейс между Владивостоком и Яньцзи. Презентация, посвященная открытию рейса, состоялась в четверг, 24 июля.

Регулярные перелеты из Владивостока в Яньцзи  с 16 июля по понедельникам, средам и пятницам начала осуществлять китайская авиакомпания «China Southern». Стоимость 50-минутного перелета туда и обратно составляет 1 100 юаней или чуть больше шести тысяч рублей.

Вице-губернатор ЯКАО Хань Синхай обратил внимание присутствующих на то, что через аэропорт Яньцзи можно осуществлять и удобные стыковочные рейсы в другие города Китая – Пекин, Чанчунь, Шеньян, Далянь, Шанхай, Гуаньчжоу, Циндао, Хайнань. Он уверен, что если в прошлом году ЯКАО посетили около 160 тысяч россиян, то с вводом авиалинии «Владивосток – Яньцзи» их количество должно значительно увеличиться.

«Регулярные авиарейсы в Яньцзи – это очень привлекательно – ведь до сих пор поездка на автобусе, с учетом долгого прохождения пограничного и таможенного контроля в не слишком комфортных условиях погранперехода в Краскино занимала целый день», - отметил китайский чиновник.

В свою очередь, первый заместитель главы администрации города Владивостока Константин Лобода выразил озабоченность тем, что существует вероятность закрытия рейса через какое-то время. «Для закрепления достигнутого результата китайской авиакомпании и власти ЯКАО должны учесть опыт прошлых лет, когда авиакомпании закрывали вновь запущенные рейсы, из-за малого потока туристов. Чтобы избежать этого, необходимо запустить рекламную компанию на регулярной основе и предоставить туристам возможность приобрести билет в удобной для него турфирме», - посоветовал Лобода.

Так же российская сторона обратила внимание на неудобное вечернее время прилета в Яньцзи, когда туристу, желающему отправиться в другие города Китая, приходится терять ночь.

Делегация из ЯКАО пообещала обратить внимание на эти проблемы, договориться с турфирмами и разработать удобные туристические пакеты.

Завершением мероприятия стала встреча делегации ЯКАО с ведущими представителями туристического бизнеса в Приморье, на которой присутствующим продемонстрировали видео-презентацию о туристическом потенциале округа.

Максим ГАНКОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

               

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Теги: туризм  аэропорт  китай  авиарейс  яньцзи 



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