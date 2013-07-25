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Шмаковские курорты предлагают "назначить" одним из чудес Приморья
Жители Приморья к 75-летию края с помощью интернет-голосования составляют рейтинг его самых известных достопримечательностей и уникальных природных памятников. Заместитель председателя комитета по социальной политике и защита прав граждан Павел Серебряков предлагает поддержать в конкурсе, знаменитые на весь Дальний Востока Шмаковские курорты.
По его мнению, целебные свойства минеральных вод и особая климатическая зона делают эти места исключительными.
"Как житель Владивостока и депутат, представляющий один из районов столицы Приморья, я, конечно, в восторге от построенных мостов через бухту Золотой Рог и на остров Русский, высококлассных пятизвездочных гостиниц «Хаятт», которые не хуже, чем отели москвы , - говорит Павел Серебряков. - С детства мы восхищались фортами Владивостокской крепости, "разбросанными" по разным районам города. Данные рукотворные строения без сомнения достойны победы в конкурсе. Однако я бы хотел обратить внимание на поселок Горные ключи и знаменитые на весь Дальний Восток Шмаковские курорты. Природа наделила этот уголок Приморья удивительным богатством – лечебными источниками, которые, напомню, внесены в перечень уникальных курортов России, и красивой природой. Поселок Горные ключи, где находятся санатории, - экологически чистый район с климатом, выгодно отличающимся от капризной погоды во Владивостоке. Лето в Шмаковке сухое и солнечное, а зимой здесь безветренно и снежно. Я часто бываю там по работе в группе компаний "Славда" и всегда восхищаюсь этим чудом природы в любое время года. Возможно, эти места лучше знакомы старшему поколению, тем не менее, надеюсь и на поддержку в голосовании молодых и активных".
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