www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.89 р. 100 JPY: 60.38 р.
EUR: 76.06 р. 10 CNY: 97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Шмаковские курорты предлагают "назначить" одним из чудес Приморья

25 Июля 2013, 16:35 | Приморье

Жители Приморья к 75-летию края с помощью интернет-голосования составляют рейтинг его самых известных достопримечательностей и уникальных природных памятников.  Заместитель председателя комитета по социальной политике и защита прав граждан  Павел Серебряков предлагает поддержать в конкурсе,  знаменитые на весь Дальний Востока Шмаковские курорты.

По его мнению, целебные свойства минеральных вод и особая климатическая зона делают эти места исключительными.

"Как житель Владивостока и депутат, представляющий один из районов столицы Приморья, я, конечно, в восторге от построенных мостов через бухту Золотой Рог и на остров Русский, высококлассных пятизвездочных гостиниц «Хаятт», которые не хуже, чем отели москвы , - говорит Павел Серебряков. - С детства мы восхищались фортами Владивостокской крепости, "разбросанными" по  разным  районам  города. Данные рукотворные строения без сомнения достойны победы в конкурсе. Однако я бы хотел обратить внимание на поселок Горные ключи и знаменитые на весь Дальний Восток Шмаковские курорты. Природа наделила этот уголок Приморья удивительным богатством – лечебными источниками, которые, напомню, внесены в перечень уникальных курортов России, и красивой природой. Поселок Горные ключи, где находятся санатории, - экологически чистый район с климатом, выгодно отличающимся от капризной погоды во Владивостоке. Лето в Шмаковке сухое и солнечное, а зимой здесь безветренно и снежно. Я часто бываю там по работе в группе компаний "Славда" и всегда восхищаюсь этим чудом природы в любое время года. Возможно, эти места лучше знакомы старшему поколению, тем не менее,  надеюсь и на поддержку в голосовании молодых и активных".

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: рейтинг  курорты  депутаты 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru