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"Роза ДВ int." пополняет ассортимент эталонных цветов
Если чем и может по-настоящему порадовать взыскательных любителей цветочных подарков рынок Владивостока, так это, прежде всего, неповторимой эквадорской розой. Выращенная в уникальных природных условиях на плантациях, расположенных высоко в горах, под прямыми солнечными лучами, которые только и бывают там, где проходит экватор, эта роза стала признанным эталоном в профессиональных кругах флористов. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:
При всех достижениях западных технологий в цветоводстве, позволивших вывести промышленное производство популярного во всем мире цветка на современный высокий уровень, достичь тех эстетических свойств, которыми наделяет природа выращенную в естественных условиях розу в Эквадоре, пока не удается. Главная ее конкурентка - голландская роза, обладающая несомненными достоинствами, - все же уступает эквадорской, как по величине бутона, так и по высоте стебля. Даже самые лучшие условия голландских теплиц не смогли повторить результат экологически чистых мест в высокогорье, залитых ярким солнечным светом круглый год в течение 12 часов в сутки. И уж тем более этот результат невозможен в северных странах, таких, как, например, Россия.
Попытки выращивать в теплицах в Приморье розу, используя посадочный материал известных европейских производителей, предпринимались неоднократно, но, увы, составить конкуренцию эталонному привозному цветку они не смогли. Климатические особенности нашего края не удается компенсировать ни китайской рабочей силой, ни обильным использованием химических препаратов. Посетивший на днях Владивосток по приглашению компании "Роза ДВ int." с целью изучения местного цветочного рынка представитель мирового производителя из Эквадора отнес нашу приморскую розу к категории local product, что, в обще-то, нельзя назвать низкой оценкой. Это означает только то, что наш продукт не попадает в категорию продуктов мирового уровня качества.
В то же время на приморском цветочном рынке есть розы самых разных производителей, в том числе и эквадорских. Компания "Роза ДВ int." в течении нескольких лет поставляет розу, произведенную на элитных плантациях в этой стране, выстроив предельно короткую логистическую цепочку и организовав контроль за качеством продукции. Собственные склады приморской компании в Эквадоре позволили доставлять цветок напрямую в наш край, минуя посредников и экономя время и деньги. В результате рынок Приморского края получил цветок самых высоких мировых стандартов по доступным ценам.
Сегодня "Роза ДВ int." -это хорошо известный в крае бренд, завоевавший доверие покупателей. Компания активно развивается и за три года своего существования создала сеть магазинов по краю. Если немногим больше двух лет тому назад во Владивостоке появился первый магазин этой компании, то в этом году был открыт уже восьмой магазин на ул. Борисенко и сейчас на пороге открытия в районе завода радиоприбор девятый магазин. Сегодня цветы под брендом "Роза ДВ int." можно купить не только во Владивостоке, но и Находке, Уссурийске, Артеме и Большом Камне.
В последний год компания значительно расширила свой ассортимент цветов, выращенных в Эквадоре. Помимо 30 сортов роз магазины "Роза ДВ int." предлагают покупателям герберу, разнообразную цветную гипсофилу, несколько сортов лилии, букетную и обычную хризантему, статицу, эустому, бамбук, целозию, гиацинт и, конечно, ставший невероятно популярным во всем мире, в том числе и в России, эквадорский пион. Мода на этот цветок сделала его одним из наиболее востребованных на рынке. Свое признание он получил за неповторимые эстетические качества, по красоте, цветовой гамме, насыщенности цвета эквадорскому пиону равных в мире нет. При этом все эти качества обеспечили цветку вовсе не химические препараты, а исключительно природные условия его произрастания. Эквадорский пион - натуральный, экологически чистый цветок.
В ближайшее время в компании "Роза ДВ int." появится интернет магазин, где клиенты могут купить цветы, не выходя из дома. А сейчас можно заказать букет, выбрав его из тех многочисленных образцов, фотографии которых представлены в Instagram (rozadv_int).
"Мы чувствуем рынок и понимаем, что покупателям наскучили обычные букеты, допустим из 25 роз, как обычно раньше это было. Сейчас они берут может быть меньше роз, но больше декоративных цветов и растений в букете, которые есть у эквадорских производителей и не бывают у местных, - говорит генеральный директор компании "Роза ДВ int." Вячеслав МАННАБЕРГ. - В Instagram мы публикуем в том числе дизайнерские букеты, которые предлагают наши магазины. Клиентам хочется дизайнерских букетов, но у нас стереотип такой: если дизайнерский букет, то он должен стоить очень дорого. Но на самом деле такой букет выходит порой дешевле, чем просто розы в большом количестве. И у нас в Instagram эти варианты широко представлены с указанными ценами. Мы так же заключили договор с дизайнерской студией, которая изготавливает игрушки ручной работы, пользующиеся большой популярностью на западе. Теперь это дополнение к цветочному подарку можно приобрести и у нас".
Магазины:
+7 (423) 255-56-56, Комсомольская 13, ТД "Игнат", отдельный вход, 9.00 - 20.00;
+7 (423) 253-18-53, Постышева, 19, 9.00 - 21.00;
+7 (423) 292-50-92, Луговая, 49, 9.00 - 20.00;
+7 (423) 252- 22-62, Борисенко, 30, 9.00 - 21.00;
+7 (42337) 7-55-53, г. Артем, ул. Кирова 35, рядом с К/Т "Шахтер";
+7 (4234) 21-22-12, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91;
+7 (4236) 70-54-05, г. Находка, ул. Луначарского, 2;
+7 (42335) 5-08-80, г. Б. Камень, ул. К. Маркса, 13
Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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