Новый дискаунтер мобильной связи начал оказывать услуги в Приморье

19 июня все мобильные абоненты компании «Ростелеком» автоматически перешли под крыло нового оператора - компания Tele2 начала оказывать услуги жителям Приморского края. Уникальный по своему масштабу проект стал возможен благодаря интеграции Tele2 и мобильных активов "Ростелекома". В число присоединенных компаний вошло ЗАО "АКОС", на базе которого новый федеральный оператор начал свою работу в Приморье. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:

Приморье стало пятым регионом из 23, в которых Tele2 будет представлен уже до конца этого года. Всего в настоящий момент Tele2 обслуживает 35 млн абонентов более чем в 60 регионах России.

«Tele2 хорошо известна жителям во многих регионах России, в том числе Дальнего Востока. С 2012 года сеть оператора охватывает 90% населенных территории Сахалинской, Магаданской областей, ЕАО и Камчатского края. Там Tele2 уже знают как компанию, которая предлагает выгодные цены на мобильные услуги, гарантирует достойное качество связи и отличный сервис», - сказал генеральный директор Tele2 на Дальнем Востоке Владимир ОСИПЕНКО.

Ценовое лидерство на рынке телекоммуникаций - а оно, кстати, в течение трех последних лет подтверждается результатами тарифных исследований ведущего отраслевого агентства ComNews Research - Tele2 обеспечивает работа по бизнес-модели дискаунтера. Низкие цены, как комментируют в компании, формируются за счет грамотной и системной оптимизации издержек. При этом на развитии сети компания экономить не планирует даже в условиях кризиса - до конца года в Приморье ровно в два раза увеличится количество базовых станций в стандарте 3G.

Что касается тарифов, то для приморцев компания предложила два тарифных плана без абонентской платы: "Оранжевый" с единой ценой на все номера Приморского края - 45 копеек за минуту и "Зеленый" для звонков в Китай, Японию, Южную Корею и страны СНГ, а также три пакетных тарифа c бесплатными звонками на номера Tele2: "Черный", "Очень черный" и "Самый черный". Для тех абонентов, кто захотел остаться на своем привычном тарифе, но при этом пользоваться быстрым мобильным интернетом, Tele2 предусмотрела опции "Пакет интернета", "Портфель интернета" и "Чемодан интернета". К запуску было подготовлено и специальное предложение для бизнеса Приморья.

«Традиционно АКОС уделял большое внимание работе с корпоративными клиентами. Эта работа получила продолжение и после перевода операций компании под бренд Tele2. У нас есть очень интересная тарифная линейка, которая поможет оптимизировать затраты предпринимателей на связь», - говорит коммерческий директор Tele2 во Владивостоке Алла МАГОЛЯСОВА.

Отличительная особенность оператора - развитие монобрендовых салонов связи.

Они представляют собой супермаркеты, где посетители могут самостоятельно сформировать пакет мобильных услуг - от выбора номера и тарифа до подключения необходимых опций. "Приоритетным направлением дистрибуции в Приморье является создание альтернативной сети продаж, которая сделает услуги компании доступными в самых отдаленных населенных пунктах края. До конца 2015 года количество партнерских точек продаж, где можно будет приобрести комплект для подключения к Tele2, превысит 1000", - говорит директор Tele2 во Владивостоке Роман ДЯБЛОВ

Планирует оператор реализовывать на территории Приморья и социальные проекты.

«Tele2 самостоятельно реализует и поддерживает партнерские проекты в области образования, здравоохранения, спорта, культуры, а также социального предпринимательства в различных регионах России. Оператор вносит ощутимый вклад в развитие регионов присутствия: Tele2 способствует активному росту конкурентной среды, стимулирует снижение стоимости и улучшение качества услуг мобильной связи», - сказал Владимир Осипенко.

По поводу своего прихода в Приморье, 20 июня Tele2 провел большой праздник на центральной площади Владивостока. Гости праздника стали участниками различных мастер-классов и уникального светового танцевального шоу.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.