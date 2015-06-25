Приморская статистика готова измерить даже счастье

Может ли статистика измерить счастье, начнет ли заниматься прогнозированием и как вообще отвечает на вызовы, которые диктует жизнь, - об этом «ЗР» рассказал руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ, с которым мы встретились накануне Дня работника статистики.

Напомним, собственный профессиональный праздник у российских статистиков возник год назад, с появлением соответствующего распоряжения правительства. Дата – 25 июня - выбрана не случайно: именно в этот день в 1811 году Императорским манифестом Александра I было создано статистическое отделение при министерстве полиции России. В Приморье же первая статслужба появилась в 1938 году, хотя фактически статистические измерения в том или ином виде велись с 1863 года.

- Виктор Федорович, как отметите профессиональный праздник?

- 25-26 в Москве пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Статистика и вызовы современности», на которую приглашены руководители территориальных органов со всей России, представители власти, науки, бизнеса и общественности. Будем обсуждать практическое развитие статистики, новации в профильном образовании, пути повышения статистической грамотности и другие вопросы. А на уровне Приморскстата - соберем коллектив, поздравим и отметим лучших работников. Тем более что благодарить есть за что. В этом году на конкурсе среди территориальных органов Росстата на лучшую аналитическую работу первое место заняла наша аналитическая записка «Параметры экономической безопасности Приморского края». Да и в целом Приморское территориальное отделение статистики на хорошем счету, глава Росстата Александр СУРИНОВ бывает у нас с рабочими визитами регулярно, во Владивостоке проходят общероссийские совещания статистиков, а осенью 2014 года и вовсе состоялся масштабный форум под эгидой ЭСКАТО, собравший статистиков АТР, представителей Международного валютного фонда и Евразийской экономической комиссии, благодаря чему столица Приморья хорошо известна сегодня в статистическом сообществе Азиатско-Тихоокеанского региона.

- Меняются ли задачи, стоящие перед вашим ведомством?

- Конечно, время диктует новые вызовы, но главная задача остается прежней - власти, жители края ждут от нашего ведомства достоверную цифровую информацию о тех процессах, что происходят в Приморье. Население, например, интересует динамика потребительских цен и доходов; органы власти – ключевые тенденции в экономике и социальной жизни края, которые помогают принимать стратегические решения; бизнес ищет с помощью нашей информации свободные ниши; наука пристально следит за индикаторами инновационного развития, а общественные организации интересует выполнение «майских указов» президента…

- Есть даже такая статистика?

- Да, существует целая система параметров, используемых для мониторинга деятельности исполнительной власти в этом направлении. Помимо этого, служба статистики наблюдает за исполнением Антикризисного плана правительства РФ, осуществляет мониторинг реализации государственных программ и т.д.

Вообще, для того чтобы все группы пользователей получали необходимую информацию, правительство России ежегодно утверждает план работ, их число составляет примерно 360-370. При этом пользователям статистики кажется, что этого мало, надо проводить больше статистических наблюдений, а респонденты, напротив, жалуются на избыточную информационную нагрузку. Стараемся находить золотую середину.

Помимо повседневного сбора информации проводятся выборочные наблюдения, в т.ч. новые -по социально-демографическим проблемам, а также сплошные обследования. Так, в октябре 2015 года в Приморье пройдет микро-перепись населения. В январе 2016-го начнется обследование малого и среднего бизнеса, которое охватит около 100 тысяч субъектов предпринимательства. А с 1 июля по 15 августа будущего года состоится сельскохозяйственная перепись.

- А бизнес, как вы думаете, готов к предстоящей переписи? Она пройдет легче, чем предыдущая, 2011-го года?

- Думаю, да. В первую очередь, это связано с тем, что ушли страх и неопределенность. Ведь что волновало предпринимателей в предыдущую перепись более всего – куда пойдут данные, для каких целей будут использованы? В итоге бизнес убедился – мы действительно гарантируем конфиденциальность, никого никому не «сдаем» - и успокоился. К тому же возможность сдачи отчетности в электронном виде существенно облегчает этот процесс. А главное, предприниматели сами увидели практическую ценность переписи – возможность проанализировать ситуацию на разных рынках, оценить конкурентную среду, найти свободные ниши и т.д.

- Пользователей статистики по-прежнему интересуют скорость обработки информации, полнота и достоверность. Что предпринимается в этом ключе?

- В настоящий момент формируется централизованная аналитическая система качества полноты сбора и достоверности отчетных данных, благодаря чему получаемые в Приморье данные в режиме реального времени передаются сразу в Москву, на сервер Росстатата. А оперативности получения результатов сплошных обследований (переписей) будет способствовать тот факт, что переписчики будут снабжены специальными планшетами, что существенно сократит время на обработку данных.

- На предстоящей конференции в Москве вы будете обсуждать новые вызовы статистике. А что можете сказать о них уже сейчас, в чем они заключаются, какие новые направления появились?

- На развитие официальной статистики сегодня сильно влияет такое понятие, как конкурентная среда. Войдите в Интернет – и увидите огромное количество несистемных, неструктурированных данных. Добавим к этому активную деятельность рейтинговых, консалтинговых, аналитических и прочих агентств, каждое из которых торопится выдать ту или иную «статистическую» информацию.

Еще одно новшество касается т.н. «народной» статистики. Хотим мы того или нет, но она есть, и от нее нельзя отмахиваться. В настоящее время происходит разработка методологии, которая позволит каким-то образом «примирить» официальную статистику с «народной».

Кроме того, все более востребованы интегрированные показатели, опережающие индикаторы, комплексные оценки, и статистика не может на это не реагировать.

- То есть, статистики теперь займутся и прогнозированием? Тем, чего раньше старательно избегали, объясняя это тем, что их задача – исключительно фиксировать состояние всех сфер жизни общества? -

- Отчасти это так. Времена меняются, требуют новых форм работы. Статистики Австралии и Новой Зеландии уже вовсю работают в этом ключе, Россия пока только готовится: корректируется методология.

- А кризисная волна способствовала появлению новых направлений в статистике?

-Безусловно, это началось сразу после мирового финансового кризиса 2008 года. Появилась интегрированная статистика, в центре которой находится система национальных счетов. Мы вспомнили лучшее из советского прошлого и вернулись к ключевому инструменту экономического прогнозирования – базовым таблицам «затраты-выпуск», представляющим собой, по сути, баланс народного хозяйства. В этом году мы представим долгожданный межотраслевой баланс – огромную матрицу, позволяющую понять структурные взаимосвязи в экономике.

Также кризисы заставили статистику по-новому посмотреть на систему оценки национального богатства. Это произошло на волне критики статизмерений. Если раньше главным индикатором благополучия страны или региона были показатели ВВП И ВРП, то на фоне кризисов отношение к ним изменилось. Уровень экономического развития государства или субъекта региона требует комплексного измерения благосостояния общества, включая оценку качества жизни, счастья и т.д.

- Вы хотите сказать, что статистика может измерить уровень счастья у населения?

- Суммируя определенные показатели, да. Те же Австралия с Новой Зеландией этим давно уже занимаются. Мы тоже двигаемся в эту сторону, стараясь понять, как оценивают жизнь в том или ином регионе, стране сами жители. В частности, на это направлена и система социально-демографических обследований, которую я уже упоминал.

- Вызовов все больше, объемы работ растут, а штат российских и приморских статистиков сокращается. Как справляетесь с нагрузкой?

- Действительно, если в советские времена в штате Приморского территориального отделения с работало две тысячи человек, то сегодня - триста. С одной стороны, этому сокращению способствовала полная компьютеризация, но фронт работы по-прежнему остается огромным. И если за границей, в той же Европе, в статистике в основном работают мужчины (причем попасть на эту государственную службу крайне сложно по причине большого конкурса), то у российской и приморской статистики - традиционно женское лицо. Но мы им очень гордимся (смеется). Впрочем, молодые люди постепенно вливаются в наши ряды, что не может не радовать.

И, в завершение, я хочу поздравить с профессиональным праздником и своих коллег - коллектив Приморскстата, - и студентов-статистиков, и их преподавателей, и представителей краевой и городской власти, а также всех жителей Приморья, для которых мы, в конечном счете, и работаем, фиксируя все самое важное и ценное, что происходит в социально-экономической жизни края.

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.