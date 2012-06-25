Приморские предприниматели смогут подать декларацию об объёмах розничной продажи алкоголя до 1 сентября

Приём деклараций об объёмах розничной продажи алкогольной продукции, а также производства и оборота пива и пивных напитков за первый и второй квартал 2012 года будет осуществляться до 1 сентября этого года. Об этом сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморского края.

Напомним, что в рамках изменений 171 Федерального закона, для предпринимателей вводятся новые правила подачи декларации об объемах розничной продажи алкогольной продукции, а также пива. Такие декларации будут приниматься в электронном виде. Информацию о проданных объемах алкоголя необходимо предоставлять ежеквартально.Сообщение о дате начала приёма деклараций будет дополнительно размещено на официальном сайтах Росалкогольрегулирования ( www.fsrar.ru ) и департамента лицензирования и торговли Приморского края http://primorsky.ru/adms/isp/departments/license/ Кроме того, сотрудники департамента также готовы ответить на вопросы предпринимателей по телефонам: (423) 2215801, 2215805, 2215916.