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Приморские предприниматели смогут подать декларацию об объёмах розничной продажи алкоголя до 1 сентября
25 Июня 2012, 15:54 | Приморье
Приём деклараций об объёмах розничной продажи алкогольной продукции, а также производства и оборота пива и пивных напитков за первый и второй квартал 2012 года будет осуществляться до 1 сентября этого года. Об этом сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморского края.
Напомним, что в рамках изменений 171 Федерального закона, для предпринимателей вводятся новые правила подачи декларации об объемах розничной продажи алкогольной продукции, а также пива. Такие декларации будут приниматься в электронном виде. Информацию о проданных объемах алкоголя необходимо предоставлять ежеквартально.
Сообщение о дате начала приёма деклараций будет дополнительно размещено на официальном сайтах Росалкогольрегулирования (www.fsrar.ru) и департамента лицензирования и торговли Приморского края http://primorsky.ru/adms/isp/departments/license/.
Кроме того, сотрудники департамента также готовы ответить на вопросы предпринимателей по телефонам: (423) 2215801, 2215805, 2215916.
Напомним, что в рамках изменений 171 Федерального закона, для предпринимателей вводятся новые правила подачи декларации об объемах розничной продажи алкогольной продукции, а также пива. Такие декларации будут приниматься в электронном виде. Информацию о проданных объемах алкоголя необходимо предоставлять ежеквартально.
Сообщение о дате начала приёма деклараций будет дополнительно размещено на официальном сайтах Росалкогольрегулирования (www.fsrar.ru) и департамента лицензирования и торговли Приморского края http://primorsky.ru/adms/isp/departments/license/.
Кроме того, сотрудники департамента также готовы ответить на вопросы предпринимателей по телефонам: (423) 2215801, 2215805, 2215916.
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