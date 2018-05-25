Создание Российско-Азиатского зернового коридора завершат в Приморье

Строительство в порту Зарубино специализированного зернового терминала обсудили врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко и генеральный директор АО «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК») Михаил Кийко 24 мая на полях Петербургского международного экономического форума, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Как отметил во время рабочей встречи Андрей Тарасенко, проект носит стратегический характер в масштабах всей страны. Для Приморья реализация данного инвестиционного проекта означает создание новых рабочих мест, пополнение бюджета.

По словам Михаила Кийко, при помощи специализированного терминала будет существенно увеличен экспортный зерновой потенциал регионов Сибири и Дальнего Востока, создана база для выхода России на зерновые рынки АТР и тем самым завершено создание Российско-Азиатского зернового коридора.

«Страны АТР – важный и обширный рынок с объемом потребления более чем в 140 миллионов тонн зерна в год. Строя Дальневосточный зерновой терминал вблизи Владивостока, мы открываем дорогу на этот рынок для качественного и конкурентоспособного российского зерна», – отметил он в интервью «Интерфаксу» на полях форума.

Андрей Тарасенко, комментируя итоги переговоров первого дня ПМЭФ, подчеркнул, что Приморье не делает ставку только на угольные и контейнерные терминалы. «Создание этого зернового хаба уже в процессе. Терминалу в порту Зарубино быть», – обозначил глава Приморья.

Отметим, Владимир Путин поручил достичь экспорта продукции агропромышленного комплекса в 45 миллиардов долларов. Это значится в Указе Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Напомним, глава Приморья Андрей Тарасенко принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме – 2018, который проходит в культурной столице России 24-26 мая.

Всего на площадке ПМЭФ будет подписано около 10 соглашений. В их числе – о внедрении инноваций в дорожной и коммунальной сферах, выпуске гражданской продукции, реализации концепции «Цифровой город», развитии биржевых торгов лесоматериалами и другие.

Кроме того, Андрей Тарасенко проведет переговоры с представителями российских и иностранных компаний, руководством банков. Глава Приморского края примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, на котором выступит Президент России Владимир Путин, а также в тематических сессиях.

Отметим, что частью деловой программы ПМЭФ станет дальневосточная повестка. По итогам 2017 года Дальний Восток стал лидером среди федеральных округов по темпам роста объемов частных инвестиций в экономику региона – рост составил 17,1% при среднероссийском показателе в 4,4%. Улучшение инвестклимата и перспективы привлечения новых инвесторов в регион обсудили на панельной сессии «Дальневосточный прорыв. Как стать лидером роста частных инвестиций» под председательством вице-премьера Правительства России – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Отдельная часть программы форума будет посвящена вопросам развития и продвижения инвестиционно-привлекательного имиджа Дальнего Востока.

Дальнейшее обсуждение перспектив опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и интеграции региона в экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона продолжат в рамках четвертого Восточного экономического форума, который состоится 11–‪13 сентября во Владивостоке.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.