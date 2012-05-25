Филиал «Примтеплоэнерго» хронически не восстанавливает после себя дороги

ПРИМОРЬЕ, 25 мая, ZRPRESS. Незакрытые ордера на производство земляных работ находятся на контроле главы Арсеньевского городского округа Александра ДРОНИНА. Глава города поставил задачу – навести порядок в сфере благоустройства и обязать организации восстановить асфальтовое покрытие после производства различного рода земляных работ.

На сегодняшний день таких адресов в Арсеньеве около двухсот: разрытые проезжие части и внутридомовые территории стали одной из самых насущных проблем города. Земляные работы осуществляются только при наличии специального разрешения, в котором устанавливаются сроки и способ производства. Однако согласно «Правилам по благоустройству территории Арсеньевского городского округа» после земляных работ необходимо восстановить дорожное покрытие и благоустройство территории. К сожалению, сотни участков дорог, придомовых территорий, газонов после ремонтных работ или прокладки разного рода подземных коммуникаций остаются не заасфальтированными и не приведенными в порядок.

В лидерах по количеству незакрытых адресов – филиал «Арсеньевский» КГУП «Примтеплоэнерго». Чаще всего не закрываются ордера на проведение земляных работ по ремонту тепловых сетей, водоснабжения, канализации. В связи с неисполнением обязательств по благоустройству города нарушители привлекаются к административной ответственности за нарушение статьи 7.16 закона Приморского края «Об административных правонарушениях».

Как рассказала начальник отдела по организации деятельности административной комиссии Арсеньевского городского округа Александра СЕРЕБРЯКОВА, члены административной комиссии провели рейд по обследованию незакрытых ордеров. В результате по 39-ти фактам нарушений были составлены административные протоколы. На заседании административной комиссии, которая состоялась 17 мая, по каждому факту были наложены штрафы на филиал «Арсеньевский» КГУП «Примтеплоэнерго» по 80 тыс. рублей – всего в сумме 3 млн 120 тыс. рублей. Работы по выявлению случаев нарушений «Правил по благоустройству территории Арсеньевского городского округа» будут продолжены.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».