Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Филиал «Примтеплоэнерго» хронически не восстанавливает после себя дороги
ПРИМОРЬЕ, 25 мая, ZRPRESS. Незакрытые ордера на производство земляных работ находятся на контроле главы Арсеньевского городского округа Александра ДРОНИНА. Глава города поставил задачу – навести порядок в сфере благоустройства и обязать организации восстановить асфальтовое покрытие после производства различного рода земляных работ.
На сегодняшний день таких адресов в Арсеньеве около двухсот: разрытые проезжие части и внутридомовые территории стали одной из самых насущных проблем города. Земляные работы осуществляются только при наличии специального разрешения, в котором устанавливаются сроки и способ производства. Однако согласно «Правилам по благоустройству территории Арсеньевского городского округа» после земляных работ необходимо восстановить дорожное покрытие и благоустройство территории. К сожалению, сотни участков дорог, придомовых территорий, газонов после ремонтных работ или прокладки разного рода подземных коммуникаций остаются не заасфальтированными и не приведенными в порядок.
В лидерах по количеству незакрытых адресов – филиал «Арсеньевский» КГУП «Примтеплоэнерго». Чаще всего не закрываются ордера на проведение земляных работ по ремонту тепловых сетей, водоснабжения, канализации. В связи с неисполнением обязательств по благоустройству города нарушители привлекаются к административной ответственности за нарушение статьи 7.16 закона Приморского края «Об административных правонарушениях».
Как рассказала начальник отдела по организации деятельности административной комиссии Арсеньевского городского округа Александра СЕРЕБРЯКОВА, члены административной комиссии провели рейд по обследованию незакрытых ордеров. В результате по 39-ти фактам нарушений были составлены административные протоколы. На заседании административной комиссии, которая состоялась 17 мая, по каждому факту были наложены штрафы на филиал «Арсеньевский» КГУП «Примтеплоэнерго» по 80 тыс. рублей – всего в сумме 3 млн 120 тыс. рублей. Работы по выявлению случаев нарушений «Правил по благоустройству территории Арсеньевского городского округа» будут продолжены.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Названы города Приморья, в которых серьезно подорожала коммуналка
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Энергетический кризис: в квартирах приморцев зафиксированы десятиградусные "морозы"
- Во Владивостоке разгребают вал исков о капремонте жилья
- В Приморье поднимут тарифы на электроэнергию для населения
- Владивостокцы останутся без горячей воды из-за долгов управляющих компаний (Список домов)
- Во Владивостоке проверить счетчики водоснабжения можно двумя способами
- "Примтеплоэнерго" закрывает филиал в городе Фокино Приморского края
- Приморцы возмущены взиманием комиссии при оплате начислений за капремонт
- Приморцам насчитали 32,4 миллиона рублей пени
Новости раздела
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Новейший российский ледокол все-таки будут строить в Приморье
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Мобильная связь может подорожать
- В Приморье откроют завод по производству хаси
- Глава Приморья Андрей Тарасенко пригрозил отнять лицензию у застройщика
- Названы города Приморья, в которых серьезно подорожала коммуналка
- Недоступно, но привлекательно
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз