www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.45 р. 100 JPY: 58.77 р.
EUR: 75.66 р. 10 CNY: 97.09 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Сельское хозяйство
Распечатать

Выращенная в Приморье кукуруза получила признание за рубежом

25 Марта 2013, 12:37 | Приморье

Выращенная на приморских полях кукуруза по показателям качества получила признание в Республике Корея. По оценкам корейских специалистов поставленная в эту страну партия приморской кукурузы полностью соответствует высоким стандартам качества и безопасности, предъявляемым Республикой Корея к зерновой продукции, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Проведённые корейскими лабораториями исследования поставленной в эту страну приморской кукурузы, выращенной на территории Спасского, Черниговского и Лесозаводского районов Приморского края показали, что приморская продукция полностью соответствует требованиям качества и безопасности, предъявляемым корейской стороной к зерну и продуктам его переработки.

Как особо отметили корейские специалисты, несмотря на то, что поставленная в Корею партия фуражной кукурузы из Приморья, объём партии составил 3 тысячи тонн, предназначена на кормовые цели для продуктивных животных, по показателям качества она соответствует пищевой кукурузе.

Причём результаты проведённых корейскими лабораториями анализов полностью совпали с результатами исследований, проведённых Приморским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества зерна», проведённых при отправке этой партии кукурузы в Корею.

В связи с этим, как отметили в спасской сельскохозяйственной компании ООО «Мерси Трейд», которая является производителем этой кукурузы, в следующем, 2014 году, планируются поставки в Корею уже пищевой кукурузы, то есть предназначенной для питания людей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
Теги: продовольственная безопасность  качество  исследования  АТР  анализ  стандарты  сельское хозяйство  Корея 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru