Выращенная в Приморье кукуруза получила признание за рубежом

Выращенная на приморских полях кукуруза по показателям качества получила признание в Республике Корея. По оценкам корейских специалистов поставленная в эту страну партия приморской кукурузы полностью соответствует высоким стандартам качества и безопасности, предъявляемым Республикой Корея к зерновой продукции, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Проведённые корейскими лабораториями исследования поставленной в эту страну приморской кукурузы, выращенной на территории Спасского, Черниговского и Лесозаводского районов Приморского края показали, что приморская продукция полностью соответствует требованиям качества и безопасности, предъявляемым корейской стороной к зерну и продуктам его переработки.

Как особо отметили корейские специалисты, несмотря на то, что поставленная в Корею партия фуражной кукурузы из Приморья, объём партии составил 3 тысячи тонн, предназначена на кормовые цели для продуктивных животных, по показателям качества она соответствует пищевой кукурузе.

Причём результаты проведённых корейскими лабораториями анализов полностью совпали с результатами исследований, проведённых Приморским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества зерна», проведённых при отправке этой партии кукурузы в Корею.

В связи с этим, как отметили в спасской сельскохозяйственной компании ООО «Мерси Трейд», которая является производителем этой кукурузы, в следующем, 2014 году, планируются поставки в Корею уже пищевой кукурузы, то есть предназначенной для питания людей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.