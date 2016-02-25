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Новые пакетные туры в Японию для приморцев разработают в рамках "Недели Тоттори"
В Приморье с 29 февраля по 6 марта пройдет «Неделя Тоттори» и «Дни культуры Тоттори». Большая часть мероприятий касается развития туризма между нашими регионами. Как сообщил директор департамента туризма Константин Шестаков на пресс-конференции, в рамках «Недели Тоттори» туристические компании края разработают новые пакетные туры для приморцев.
Он отметил, что турпотоки между Японией и Приморским краем постоянно увеличиваются. По словам чиновника, в 2011 году Приморье посетило чуть более трех тысяч японцев, по итогам 2015 года их число составило уже около 10 тысяч.
«Основная задача, которая стоит перед туристической отраслью Приморского края – создание туристского хаба, который даст возможность туристам из западной и центральной части России посещать страны АТР. Мероприятия, которые пройдут в рамках «Недели Тоттори» помогут приморским компаниям сформировать новые интересные туристические продукты», – добавил Шестаков.
Кроме того, в рамках «Недели Тоттори» для приморцев пройдет множество мероприятий по ознакомлению с традиционной японской кухней и продукцией префектуры Тоттори. Это мастер-классы традиционной японской кухни, ресторанный проект «Попробуй Тоттори на вкус». Узнать больше о японской культуре жителям Приморья помогут выставка каллиграфии, каллиграфический перформанс, мастер-класс по каллиграфии.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото Анастасии Красильниковой.
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