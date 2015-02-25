Нерасторопные владивостокцы получили хорошую новость от правительства

После нового года во Владивостоке началась очередная волна ажиотажной приватизация горожанами муниципального жилья, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Как известно, 1 марта приватизации должна была в очередной раз окончательно и бесповоротно закончиться. Поэтому те, кто за 20 лет не успел сделать столь важное дело, устремились со своими заявлениями в городской отдел приватизации.

Снова в отделе приватизации на Партизанском проспекте, 3 во Владивостоке появились очереди. Если в конце прошлого года сюда за неделю поступало по 25-40 заявлений на приватизацию квартир, то за месяц до окончания критического срока за рабочую неделю было принято 180 заявлений, да еще 80 человек попросили записаться на субботу, которую в связи с ажиотажной ситуацией решено было сделать рабочей. За это же время было подписано 60 договоров о передаче квартир в частную собственность.

Интрига с продлением приватизации, как и в прошлые разы, когда сроки пересматривались, затянулась. Голоса тех, кто настаивал на завершении «бесплатной раздачи государственного жилья», на этот раз звучали особенно угрожающе. Масла в огонь подлило и высказывание премьера Дмитрия МЕДВЕДЕВА, который как-то заявил, что бесплатная приватизация завершается и после 1 марта она должна продолжиться исключительно за деньги. Однако и сторонники продолжения приватизации не сдались.

Думской фракцией «Справедливой России» был разработан законопроект о продлении бесплатной приватизации жилья на три года - до 1 марта 2018 года.

Противники, представленные в основном фракцией «Единой России», и сторонники продолжения приватизации столкнулись при голосовании за этот законопроект в Госдуме РФ. В первом чтении проходил срок продления в три года. Однако в итоге победил компромисс. Во втором чтении срок приватизации жилья был продлен, но только на один год - до 1 марта 2016 года, в третьем чтении этот вопрос считался уже решенным.

Компромисс не стал неожиданностью. О том, что так и будет, накануне голосования заявлял спикер Госдумы Сергей НАРЫШКИН. А глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская говорила, что отсрочка приватизации нужна, в том числе особенно для жителей Крыма.

Стоит отметить, что возможностью приватизации должны еще воспользоваться военные, дети-сироты и другие категории граждан, которые в последнее время получали жилье в массовом порядке. В частности, военные в новом жилом районе Владивостока Снеговая Падь. К сожалению, в данном случае приватизация была забюрокрачена и во многих случаях решалась через суд.

Специалисты рынка недвижимости отмечают, что еще около 30% жилья в России остается неприватизированным. Что касается Владивостока, то здесь неприватизированного жилья осталось всего 12-15%.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.