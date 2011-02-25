Рост тарифов ЖКХ для жителей Находки составил 10,86%

С учетом подорожавшей на 18,5% стоимости текущего содержания жилья, изменившихся нормативов на воду и стоки, общий рост тарифов по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг составил для жителей г. Находки Приморского края 10,86%.

Об этом на встрече с журналистами сообщили Евгений ЛУНКИН, начальник управления ЖКХ, и Лина КОРОСТЫЛЕВА, начальник отдела цен и тарифов администрации г. Находки.

С 1 января тариф на электроснабжение увеличился на 9,7%, холодное водоснабжение – на 9,8%, горячее – на 4,15% и водоотведение – 11,2%. С 23 ноября на 10% поднялась оплата за тепло. В среднем, оплата за «коммуналку» для стандартной квартиры площадью 54 кв.м. с тремя проживающими, увеличилась на 9,53%.

Лина КОРОСТЫЛЕВА особо подчеркнула, что возможность снизить платежи дает установка приборов учета на воду. В первую очередь, это происходит за счет более бережного отношения жильцов к ресурсам.

Большое количество вопросов касалось изменений по оплате за вывоз твердых бытовых отходов (ТБО). Раньше она рассчитывалась в зависимости от количества жильцов, а теперь – от площади квартиры, и составляет 1,67 рубля за кв. м. Как пояснила Лина КОРОСТЫЛЕВА, стандарты Жилищного кодекса РФ требуют расчета, исходя из доли собственника в общем имуществе дома. На такой метод начисления ранее уже были переведены оплата за пользование лифтами, за вывоз жидких бытовых отходов в неканализованном секторе. Анализ, проведенный специалистами отдела цен и тарифов показал, что при новой системе плата за вывоз ТБО для некоторых категорий населения даже снизится. В частности, жильцам вышеуказанной квартиры площадью 54 кв.м. придется платить на 8,99 руб. меньше. Для квартиры площадью 42 кв.м. плата возрастет на 4 рубля, сообщает пресс-служба администрации Находкинского городского округа.