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На рынок недвижимости Находки вышло большое количество продавцов трехкомнатных квартир
Эксперты, связывают это с тем, что в момент кризиса пользующиеся небольшим спросом «трешки» просто придержали до лучших времен. Сейчас же рынок ожил, и продавцы потянулись со своим «товаром».
В продаже много квартир из Южного микрорайона, улиц Пограничной, Ленинской и на «Болоте». «Пентагоновское» жилье одного из самых дорогих районов по улице Дзержинского также представлено на рынке несколькими вариантами: трехкомнатными квартирами от 2 млн 250 тысяч за 64 кв. метра, 76 кв. метров за 3 млн 500 тысяч и до 7 млн рублей за 125 кв.метров.
В Южном микрорайоне трехкомнатные квартиры предлагают от 1 млн 750 тысяч рублей за 50 кв. метров на улице Ленинградской до 2 млн 250 тысяч за 68 кв. метров на улице Спортивной. В зависимости от удаленности расположения квартиры в районе цена будет отличаться в среднем на 300 тысяч рублей.
Большое количество трехкомнатных квартир выставлено и в престижном районе МЖК, которому прочат будущее нового делового центра города. Предлагаются варианты от высотных новостроек до хрущевок. За трехкомнатную квартиру по Бульвару Энтузиастов (МЖК) в 66 кв. метра просят в среднем 2,5 млн рублей, 68 квадратов обойдутся на тысяч 200-300 дороже, а 90 кв. метров обойдутся уже в 5 млн рублей.
На Пограничной в зависимости от удаленности (дальняя и ближняя часть улицы) цена будет отличаться также в среднем тысяч на 400-500. За трехкомнатную в 56 кв. метров в среднем на этой улице попросят 1 млн 800 тысяч рублей, за 64 кв. метра - от 2 млн 550 тысяч рублей за дальнюю Пограничную и 3 млн рублей за ту же площадь на ближней части улицы.
На Ленинской трехкомнатные апартаменты обойдутся в среднем в 2 млн 200 тысяч за 60-68 кв. метров, и 2,5 млн рублей за 70 – 72 кв. метра. Но здесь также все зависит от удаленности улиц микрорайона. На «Болоте» (проспект Мира) стоимость колеблется от 1 млн 850 тысяч рублей за 54 кв. метра до 2 млн 200 тысяч за 64 кв. метра.
По выставленным на продажу двухкомнатным квартирам также лидируют Южный микрорайон, район Пограничной, Сидоренко.
В Южном микрорайоне за 52 кв. метра на улице Бокситогорской просят 1,7 - 2 млн рублей, на Спортивной те же квадраты обойдутся уже в 1 млн 850 тысяч – 2,2 млн рублей.
В районе Сидоренко в зависимости от улицы цена на «двушки» в 52 кв. метра колеблется от 1 млн 850 тысяч рублей на самой улице Сидоренко до 3 млн 100 тысяч по Северному проспекту.
При этом в различных районах города встречаются и предложения по продаже двухкомнатных квартир по цене однокомнатных в 1,5 млн рублей.
«Однушки» и гостинки всегда остаются «в цене» и расходятся как горячие пирожки на морозе – в первую очередь. Имея на руках 1,2 – 1,5 млн рублей, можно позволить себе выбрать однокомнатную квартиру от «ходового» Южного микрорайона до КПД.
«Малосемейки» в хорошем жилом состоянии сейчас невозможно найти дешевле 380 тысяч за 13 кв. метров. Ценник на них доходит до 850 тысяч рублей, столько просят за комнату в 30 кв. метров в районе Рыбного порта. «Малосемейка» в 18 кв. метров обойдется в среднем 550 тысяч рублей.
Дешевле всего по-прежнему можно приобрести жилье в районе мыса Астафьева. Однокомнатные за 850 тысяч рублей – 1 млн 100 тысяч, двухкомнатная за 1 млн 350 тысяч и трехкомнатные за 1,5 -1,7 млн рублей.
Специалисты не ожидают в ближайшее время какого-либо резкого скачка цен на жилье в Находкинском городском округе.
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