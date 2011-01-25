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Рынок жилья Приморья приходит в себя после «каникул»
Традиционный для нашей страны зимний «отдых» рынка недвижимости не внес сильных корректив по ценам предложения на вторичном рынке жилья края, считает аналитик компании «Далта-Восток-1» Алексей ФОМЕНКО. Покупатели традиционно обращают внимание на «свежие» объекты, которые начинают выставляться после Нового года, а цены на них, естественно, повыше «среднего уровня».
Это создает иллюзию резкого роста цен. Реальный рост ниже. Тем более сейчас пока что идут сделки, начатые еще в прошлом году по прошлогодним ценам.
В целом цены предложения на «квадрат» на вторичном рынке жилья Владивостока к январю этого года так и не смогли вернуться к уровню сентября 2008 года. Если тогда была зафиксирована средняя цена «квадрата» в 82 857 руб., то в минувшем декабре она составила 68 601 руб., при том что за год она смогла подрасти на 6 980 рублей. Причем пик, то есть наибольшее количество предложения, как в сентябре, так и в декабре приходился на отметку в 60 тыс. рублей, что на 14,3% ниже средней цены «квадрата».
По типам квартир самый дешевый «квадрат» в декабре предложение давало по 4-комнатным квартирам – 61 566 рублей, а самый дорогой гостинки – 75 783 рубля.
В лидирующей тройке по самому дорогому «квадрату» в декабре были районы Первой Речки, Центра и Некрасовской. От последнего немного отстал район Эгершельда. Самыми дешевыми были «квадраты» в районах Змеинки, 71 мкр и Снеговой.
Увереннее всего во Владивостоке в минувшем декабре росли цены предложения на 1-2-комнатные квартиры – 2,5-2%, пользующиеся более высоким спросом, и на комнаты – 1,2%, спрос на которые поддерживается притоком иногородних покупателей, стремящихся закрепиться в городе. Заметно снизилась цена предложения на 4-комнатные квартиры – на 2,7%, в меньшей степени на гостинки – 0,9% и на многокомнатные квартиры – 0,4%. Вероятно, подорожавшие с нового года услуги ЖКХ еще раз напомнили покупателям, что недвижимость может быть не только хорошим инвестиционным вложением, приносящим доход, но и в какой-то степени разорительницей. Кстати, доля 4-комнатных квартир в общей структуре предложения на рынке за год выросла с 5,4% до 5,6%, а многоквартирных – с 2,3% до 3,5%. На четверть увеличилась доля предложений по гостинкам. И наоборот, доля 1-2-комнатных квартир заметно снизилась, при том что предложения по 1-комнатным в декабре составила 14,5%, а по 2-комнатным – 34,5%.
За минувший год заметно увеличилось предложение жилья на вторичном рынке по районам Тихой, Баляева и 64 мкр, и снизилось по 71 мк, Второй речке, БАМу и району 100-летия. При этом лидером остается Вторая Речка – около 11% всего предложений. Еще по 10% приходится на такие районы города, как Чуркин и Первая Речка.
В перспективе этого года поведение цен на вторичном рынке жилья Владивостока, скорее всего, будет характеризоваться умеренным ростом.
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