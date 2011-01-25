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У Приморья есть шанс привлечь инвестиции в разведку и добычу редких металлов
К концу прошлого года Китай преподнес рынку неприятный сюрприз - заговорил о закрытии экспорта редкоземельных металлов, необходимых для инновационного развития экономик. Развитые страны мгновенно отреагировали на данное сообщение. Начался поиск альтернативных источников редких земель, в том числе и в Приморском крае.
Редкоземельные металлы (РЗМ) - это часть обширного понятия «редкие металлы». К ним относятся скандий, иттрий и еще 15 лантаноидов. Соединения на их основе, как правило, выступают небольшой добавкой промышленных продуктов, но в решающей степени определяют продвинутые потребительские свойства этих продуктов.
Так сложилось, что около 95% производства РЗМ сосредоточилось в Китае, понятно, что перспектива исчезновения с мирового рынка 17 инновационных металлов стала событием чрезвычайным.
Как считают эксперты, данная ситуация дает России шанс занять нишу РЗМ на мировом рынке. Их производство в стране развито слабо, но Россия обладает вторым по величине мировым объемом разведанных запасов редкоземельных металлов (около 30%) и первое - по их прогнозным ресурсам. Основные разведанные ресурсы РЗМ расположены на Кольском полуострове, но и на Дальнем Востоке есть своя жемчужина - Тотморское месторождение в Якутии.
В Приморском крае, по словам руководителя «Приморнедр» Михаила ПОПОВА, разведанных запасов редкоземельных металлов нет, но есть положительные поисковые признаки на наличие легкообогатимых руд иттриевой группы металлов. Уже в ноябре, т. е. как только появилась информация из Китая о прекращении экспорта РЗМ и цены на металлы иттриевой группы резко подскочили, Приморье посетила делегация японской компании «Сумитомо» с целью познакомиться с геологическими материалами по редкоземельным металлам. Вскоре за ней прибыли представители канадской Stans Energy, а буквально на днях материалы по иттриевой группе у «Приморнедр» запросила российская компания «Ист минерал» (Москва).
Во что выльется этот интерес, пока сказать трудно, понятно, что инвесторы ищут наиболее экономически выгодные проекты и оценивают перспективы не только Приморского края. И все же, как считает Михаил Попов, у Приморья есть определенный шанс привлечь инвестиции в разведку и добычу РЗМ, во-первых, мягкий климат и развитая инфраструктура, а также наличие легкообогатимых руд, во-вторых, близость быстроразвивающихся индустриальных экономик стран АТР, чьи потребности в редкоземельных металлах растут.
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