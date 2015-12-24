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Интерактивное телевидение стало доступно дальневосточникам с любого телевизора
«Ростелеком» на прошлой неделе представил дальневосточникам новый продукт - коробочное OTT-решение «Интерактивное ТВ 2.0», позволяющее смотреть фильмы и телевизионные передачи в сети любого провайдера. Теперь даже абоненты сторонних провайдеров могут пользоваться услугами IPTV «Ростелекома» при просмотре телевизора. При наличии безлимитного интернета. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Возможности новой услуги представил вице-президент ПАО «Ростелеком» Андрей САПУНОВ. По ходу презентации глава макрорегионального филиала «Дальний Восток» воспользовался собственным смартфоном для запуска интерактивного телевидения. Получилось с первой попытки и с весьма хорошим качеством.
«Интерактивное ТВ 2.0» - решение, предоставляемое по методу OTT (over the top): контент поставляется на конечное устройство через сеть Интернет независимо от конкретного провайдера. Основной плюс - в мобильности устройства: приставку можно подключить беспроводным способом через Wi-Fi (рекомендуемая скорость передачи данных от 3 Мбит/с). А это значит, что теперь IPTV можно пользоваться на всей территории России, где есть интернет-сеть. И никаких дополнительных проводов.
Главный модуль «Интерактивного ТВ 2.0» - компактная приставка, которая без помощи технического специалиста может быть подключена к телевизору и принимать сигнал по сети Wi-Fi или по стандартному сетевому кабелю, она сама подстраивается под текущий часовой пояс. Приставку можно перевозить на новое место (например, при поездке в отпуск, командировку, на дачу) и так же легко подключать там.
Немаловажно, что новое ТВ можно просматривать на нескольких устройствах одновременно (до пяти на одной учетной записи) без дополнительной платы. Для этого используется уже знакомое абонентам приложение Zabava для iOS, Android и Smart TV, а также веб-интерфейс zabava.ru.
Для начала работы приставки необходимо подключить ее к розетке (адаптер питания), к телевизору (по входящим в комплект HDMI- или AV-кабелю; если телевизор оснащен только разъемом SCART, потребуется переходник) и к Интернету (по сетевому кабелю или от роутера через встроенный модуль Wi-Fi). После того, как приставка автоматически найдет сеть (если будет выбор между проводной и Wi-Fi сетями, приоритетной окажется первая) и выполнит загрузку последней версии ПО, на экране появится стартовое меню.
При обычном просмотре достаточно будет минимум 1,6 Мб/с (рекомендованные скорости в два раза выше). Все федеральные каналы будут вещаться с региональными вставками.
«Новая услуга – отличный вариант, чтобы телевидение и кино были всегда рядом, с привычными дополнительными сервисами и системой управления», - отметил Андрей Сапунов.
Остается добавить, что приставка «Интерактивное ТВ 2.0» самостоятельно отслеживает параметры канала связи и подстраивается под оптимальное качество картинки. Таким образом, на быстрых линиях можно получать изображение высокой четкости или просто качественной SD. Если же провайдер не обеспечивает высокую скорость, разрешение будет временно снижаться, чтобы избежать зависания видеопотока.
Пользователям «Интерактивного ТВ 2.0» доступны классические услуги IPTV «Ростелекома»: «Видеопрокат», «Управление просмотром», «Родительский контроль» (бесплатно), «Караоке». Это часть стратегии, в рамках которой «Ростелеком» намеревается стать лидером на рынке цифровых сервисов, включая сегменты ТВ и видеоконтента.
Сегодня «Ростелеком» предоставляет по услуге «Интерактивное ТВ 2.0» один основной пакет телеканалов «Твой стартовый 2.0» (122 канала, в том числе 29 – познавательных, 13 – кино, 15 – музыкальных, 13 – спортивных). Также можно подписаться на дополнительные каналы: «HD 2.0» и «Взрослый 2.0». Продажи продукта уже начались по всей России.
Досье "ЗР": ПАО «Ростелеком» намерено в 2020 году увеличить долю цифровых услуг, к которым относит ШПД, платное ТВ, VPN, дополнительные (VAS) и облачные услуги, до 60% с 40% по итогам III квартала 2015 года. Компания намерена отвечать на падение рынка традиционной телефонии и замедление темпов роста в ШПД и Pay TV активным развитием в таких сегментах, как промышленный интернет вещей (IIoT), геоданные, облачные услуги, хранение данных и OTT-сервисы.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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