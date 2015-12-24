Приморье все еще ждет дешевую ипотеку

Приморский край занял 72-ю позицию в рейтинге регионов с самой доступной ипотекой, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на РИА «Новости».

По оценкам экспертов, первые места в «Рейтинге по доступности покупки семьями жилья по ипотеке» занимают Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Камчатка, Магаданская и Мурманская области.

Напомним, месяц назад Приморский край и Дальний Восток уже были признаны самыми неблагоприятными регионами в России по доступности жилья исходя из доходов жителей.

Если на одну зарплату среднестатистический россиянин может купить 0,61 кв. м недвижимости, то среднестатистический житель Приморского края - всего 0,39 кв. м.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.