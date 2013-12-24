Старейшая в Приморье частная аптечная сеть подстраховала фармрынок Приморья

2013 год для относительно спокойного аптечного рынка Приморья запомнится в первую очередь банкротством Приморской краевой аптеки. Такое событие не могло не сказаться на ситуации в фармретейле.

Как частные компании помогли краю избежать серьезного кризиса и что сейчас представляет собой этот рынок, в интервью «ЗР» рассказала Елена АНИСИМОВА, генеральный директор старейшей в Приморье частной аптечной сети «O’vita».

- Елена Борисовна, как вы оцениваете влияние банкротства Приморской краевой аптеки на рынок?

- Знаете, на розничном рынке, с точки зрения потребителей, эта ситуация сказалась не сильно. Тот период времени, когда аптеки не работали, был очень коротким, поэтому большая часть населения даже не заметила никаких изменений. Здесь надо отдать должное краевым властям во главе с губернатором, они выполнили свое обещание о том, что не допустят переориентации помещений аптек. Многие из них имеют хорошее местоположение, поэтому при определенном раскладе там могли открыться банки, салоны красоты, магазины. Но если мы посмотрим сейчас, все аптеки остались на своих местах, просто с другими вывесками. Я думаю, что люди и не вспомнят, где раньше была именно Приморская краевая аптека, а где «O’vita».

Единственные нарекания со стороны жителей города заключались в том, что с окончанием деятельности краевой аптеки перестала действовать дисконтная система «Василиса». Но в данном случае мы пошли людям навстречу и заменили карты «Василиса» на дисконтные карты «O’vita», которые дают скидку в 5-7%.

- Еще одной установкой властей было сохранение рабочих мест при переходе аптек под ваше крыло. С этим удалось справиться?

- В нашу сеть «влилось» довольно большое количество аптек - не только владивостокских, но и расположенных в различных районах Приморья. Мы приняли всех сотрудников, которые пожелали продолжить работу, - это около 160 человек. У всех сохранился рабочий стаж и график отпусков, все социальные льготы. Что касается заработной платы, то, по словам самих сотрудников, на новом рабочем месте она стала выше.

- Новички не чувствуют себя обособленно по сравнению со старожилами?

- «O’vita» всегда отличалась сильным корпоративным духом, поэтому новые сотрудники быстро стали частью одной большой семьи. Мы вместе отмечаем праздники, ездим на учебу, сейчас активно и дружно готовимся к Новому году.

Стабильность по-новому

- Раз для населения и работников аптек все прошло безболезненно, поговорим об участниках рынка. Здесь, я полагаю, изменения были существеннее?

- Мы можем говорить, что на рынке действительно произошли определенные изменения. В первую очередь это касается вопросов бюджетных закупок льготных лекарств. Приморская краевая аптека долгое время была лидером в этом направлении, львиная доля всех бюджетных средств на фармакологические препараты проходила именно через нее.

- Это тормозило развитие рынка?

- Зависит от того, под каким углом смотреть. Безусловно, конкуренция сейчас обострилась. И если раньше аукционы проходили без понижения цен, то сейчас все иначе: участники уменьшают цены, тем самым экономя краю бюджетные средства.

С другой стороны, раньше была определенная стабильность. Сейчас появляются новые игроки, которых мало кто знает и о репутации которых ничего не известно. Никто не может дать гарантий, что в случае победы они не сорвут процесс.

- А как сейчас обстоят дела с поставками? Ситуация нормализовалась?

- ОАО «Фармация», которое входит в одну структуру с торговой сетью «O’vita», выиграло аукцион и с апреля осуществляет логистические услуги по отпуску льготных лекарств жителям края. Эти функции компания выполняла задолго до появления Приморской краевой аптеки, поэтому для нас в этом нет ничего нового.

Тем не менее наследство нам досталось сложное, потому что практически с декабря прошлого года многие льготные группы населения не получали лекарства. В связи с этим мы столкнулись с большой порцией негатива. Многие отнеслись к изменениям скептически, общее мнение было таким: «Раз выдавать лекарства будут коммерсанты, значит они сейчас месяц поработают нормально, а потом загребут деньги лопатой и сбегут подальше».

Но время все расставило по местам. Уже конец года. Мы, как видите, никуда не сбежали. Если сравнивать ситуацию с прошлым годом, то сейчас все стабильно. Сложности иногда встречаются, но некритичные.

- Льготные лекарства отпускаются через торговую сеть «O’vita»?

- В реализации участвуют 56 аптек, сред них - несколько муниципальных и частных учреждений, но львиная доля точек принадлежит все же сети «O’vita».

Эта нелегкая социальная ответственность

- Как ваши сотрудники восприняли дополнительную «социальную нагрузку»?

- Поменялась психология работников. Фармацевт, который отпускает льготные лекарства, должен обладать другими качествами - в первую очередь терпением, пониманием и деликатным отношением. Это довольно тяжело, и часто ему приходится сталкиваться с негативной реакцией. Не все понимают, что ни фармацевт, ни заведующая не отвечают за закупки и количество лекарств, они реализуют только то, что предусмотрено контрактом. Под прилавком, как некоторые иногда думают, фармацевт ничего не скрывает.

Но мы уже работаем в направлении автоматизации процессов, чтобы предвосхитить проблемные ситуации и направлять людей адресно в ту аптеку, где он точно сможет приобрести нужное лекарство.

- Вы сейчас имеете в виду справочную службу?

- Справочная служба - это вершина айсберга. Мы сами разработали и внедрили информационную базу, где можно посмотреть, в какой аптеке и в каком количестве находится нужный препарат. С этими данными работают сотрудники единой информационной аптечной службы. Они и консультируют людей по телефону +7 (423) 222-45-13. Ежедневно звонят до ста человек.

Наш следующий шаг - вместе с департаментом здравоохранения сделать общую базу для аптек и докторов в поликлиниках, чтобы они могли посмотреть на экран монитора и направить человека в ту аптеку, где в наличии есть льготное лекарство.

Ценность выше цены

- Давайте вернемся к аптечному рынку. По субъективным оценкам, конкуренция здесь в последние годы значительно усиливается.

- Сейчас на рынке появляются организации, рекламирующие себя как аптеки-дискаунтеры. Можем ли мы пойти вслед за этими компаниями и реализовать продукцию якобы по оптовым ценам? Нет, и делать этого не собираемся. Все потому, что мы на протяжении многих лет придерживаемся важных принципов цивилизованной работы. Никаких «серых схем» мы не приемлем. Все наши сотрудники (а это почти 650 человек) получают «белую» зарплату, полный соцпакет, а наша компания входит в число крупнейших налогоплательщиков Приморского края.

- Как же тогда выдерживать ценовую конкуренцию?

- Во-первых, у нас есть очень простая дисконтная система. Она понятна каждому: человеку не надо высчитывать что-то на калькуляторе, смотреть сноски, как суммируются скидки и суммируются ли они вообще… Держатель нашей карты получает гарантированную скидку на всю продукцию во всех филиалах. Максимальная скидка на сегодняшний день достигает 15%, что уже делает цены на уровне так называемых дискаунтеров. К слову, две трети наших клиентов являются обладателями карты «O’vita».

Здесь, конечно, надо понимать стратегию деятельности дискаунтеров. Обычно через 2-3 года после выхода на рынок, заманив некоторое количество клиентов, они значительно повышают цены.

Во-вторых, наше большое преимущество и ценность - это имя. За 17 лет на рынке за нами закрепилась хорошая репутация. Что бы ни случилось, люди знают, что они всегда смогут прийти в «O’vita» и найти все необходимое.

- Вы говорите про лекарства?

- Наша система позволяет иметь запасы препаратов, а не работать под конкретный заказ покупателя. Мы ориентированы на людей, которые в силу разных причин не могут ждать. Согласитесь, столкнувшись с болезнью, человек вряд ли сможет позволить себе ждать несколько дней, пока привезут лекарства. Но дело не только в ассортименте. Во всех наших аптеках работают грамотные (а на рынке, поверьте, огромный дефицит кадров) фармацевты, которые при необходимости дают консультации каждому обратившемуся.

За счет всех этих факторов мы работаем с оптимизмом. Можно даже сказать, что так называемые дискаунтеры конкурируют больше между собой, чем с нами.

- То есть в новый год вы входите с хорошим настроением?

- Я всегда смотрю в будущее с оптимизмом. Положительным настроем и стремлением к новым успехам заряжает наш дружный и слаженный коллектив. Многие сотрудники работают в «O’vita» с самого первого дня - то есть уже почти 17 лет! Я очень благодарна нашему коллективу, вклад сотрудников в заслуги компании сложно переоценить.

Тот опыт, который есть за плечами у нашей команды, позволяет думать в позитивном ключе и предлагать людям новые возможности для заботы о здоровье. В преддверии праздника от лица всей торговой сети «O’vita» желаю всем жителям края, счастья, удачи, любви и, кончено, самого главного - здоровья!

Сергей КУЗЬМИН, газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.