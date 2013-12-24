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В Приморье ищут подрядчика работ по проекту развития транспортного узла Восточный-Находка
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 17,998 млрд рублей (включая НДС).
ФКУ "Ространсмодернизация" 11 апреля 2014 года выберет разработчика рабочей документации и подрядчика работ по проекту развития транспортного узла Восточный-Находка.
Подряд классифицируется как работы по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, автомобильных дорог общего пользования, а также по устройство железнодорожных путей.
Максимальный срок выполнения договора - 5 лет и 4 месяца с даты заключения контракта, минимальный - 3 года.
При отборе участников конкурса будет оцениваться их квалификация.
Работы будут финансироваться за счет федерального бюджета "в соответствии с лимитами на соответствующий финансовый год", и ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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