Энергетики делают все возможное, чтобы жить и работать в Приморье было комфортно

22 декабря энергетики отметили профессиональный праздник. По традиции, подводя итоги прошедшего «энергетического года», директор филиала «Приморская генерация» Дмитрий ЛЕБЕДЬ отметил, что компания делает все возможное, чтобы жить и работать в Приморье было комфортно. Стремясь к этому, энергетики продолжают газификацию Владивостокской ТЭЦ-2. Не так давно был завершен первый этап третьей очереди проекта, и сегодня 71% мощностей станции работает на экологичном голубом топливе.

Приморье в последние годы стремительно развивается. На территории края и его столицы реализованы и стартуют масштабные проекты, превращающие регион в один из наиболее экономически развитых центров страны. И весомый вклад в перевооружение края вносят приморские энергетики.

Досье "Золотого Рога": Филиал «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в состав холдинга «РАО ЭС Востока») является основным производителем электрической и тепловой энергии в Южном Приморье. В структуру филиала входят: Владивостокская ТЭЦ-2, Артемовская ТЭЦ и Партизанская ГРЭС. Владивостокская ТЭЦ-2 - крупнейшая электростанция на юге Приморского края, на сегодняшний день обеспечивает 80% потребностей г. Владивостока в электрической и порядка 60% в тепловой энергии.

Не секрет, что чем выше профессионализм энергетиков, тем менее они заметны. «У нас очень беспокойная работа: нельзя расслабляться ни на минуту. Об энергетике вспоминают, как правило, в проблемные часы. И наша задача, чтобы таких новостей было как можно меньше. Уходящий год станции «Приморской генерации» работали в привычном для них режиме. Это лучшая оценка работы компании и ее трудового коллектива. Сейчас, с наступлением настоящих холодов, для нас начался самый ответственный период, и мы подошли к нему во всеоружии», - говорит Дмитрий Лебедь.

Одним из ключевых проектов, реализованных в области большой энергетики, стал перевод на газ Владивостокской ТЭЦ-2. В сентябре 2011 года ТЭЦ-2 стала первым объектом в крае, начавшим работу на природном газе. Это позволило станции не только почти полностью прекратить выбросы угольной пыли, но и дало возможность обеспечивать выработку тепла и электричества в течение весенне-летнего периода исключительно за счет газа. На сегодняшний день успешно завершен первый этап третьей очереди газификации ТЭЦ-2 стоимостью 650 млн рублей. Инвестиционный проект финансируется ОАО «ДГК» за счет собственных средств и кредитных ресурсов.

Отметим, что перевод ТЭЦ на газ осуществлен энергетиками в кратчайшие сроки и без ущерба для основного рабочего процесса. При переводе ТЭЦ-2 на газ было использовано надежное, опробованное на других, ранее газифицированных, объектах компании оборудование. Вместо устаревших, громоздких систем управления на электростанции внедрена современная система автоматизированного управления технологическими процессами с выводом сигналов от котлоагрегатов на компьютеры. Это повысило надежность, экономичность и эффективность работы оборудования: вмешательство человека и вероятность ошибки из-за «человеческого фактора» сведены к минимуму.

В 2014 году ОАО «ДГК» намерено продолжить работы по газификации станции, на сжигание голубого топлива планируется перевод котлоагрегатов №11 и №12.

Улучшение состояния воздушной среды вокруг станции почувствовали на себе в первую очередь жители близлежащих микрорайонов.

Положительные перемены, произошедшие со станцией, лучше всего иллюстрирует визуальная картинка: белый снег на подъезде к станции и белый пар из ее труб.

По словам Дмитрия Лебедя, в настоящий момент на Владивостокской ТЭЦ-2 задействовано 13 из 14 имеющихся котлоагрегатов, в том числе 10 газифицированных котлов. На Артемовской ТЭЦ и Партизанской ГРЭС в работе находятся ровно столько котлоагрегатов, сколько задано системным оператором. Запасы топлива на всех электростанциях филиала «Приморская генерация» соответствуют нормативным показателям. Поставки топлива, в том числе газа на Владивостокскую ТЭЦ-2, осуществляются в плановых объемах.

«Поздравляю коллег-энергетиков и ветеранов отрасли с профессиональным праздником и желаю всем здоровья, семейного благополучия, а также безаварийной работы», - подытожил Дмитрий Лебедь.

Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.