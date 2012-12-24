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В Приморском крае будут увеличены объемы выращивания экологически чистых овощей
«В 2013 году на поддержку сельского хозяйства Приморского края будет направлено около 2,5 миллиардов рублей», - сообщил вице-губернатор Сергей Сидоренко в ходе заседания экспертного совета по вопросам агропромышленного комплекса.
Во Владивостоке в администрации Приморского края состоялось заседание экспертного совета по вопросам агропромышленного комплекса при губернаторе Приморского края. Его провел вице-губернатор Сергей Сидоренко.
В совещании приняли участие руководители сельхозпредприятий, депутаты Законодательного Собрания Приморского края, специалисты краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия.
Участники обсудили инвестиционные проекты, которые сегодня реализуются в агропромышленном комплексе Приморья. Это возведение животноводческого комплекса в Ханкайском районе, свиноводческого комплекса в Спасском районе, а также реконструкция блочных промышленных теплиц в Артемовском городском округе.
Только в рамках презентации инвестиционного проекта свиноводческого комплекса, к 2017 году компания планирует ввести в строй пять крупных свиноводческих комплексов по 100 000 голов каждый. Это позволит предприятию увеличить производство свинины до 40 000 тонн в год и закрыть потребность Приморского края в свинине на 80 процентов.
Животноводы Ханкайского района ООО «ХАПК «Грин Агро» успешно запустили первый этап проекта на 900 голов дойного стада в селе Алексеевка Ханкайского района. По словам специалистов, результаты работы подтверждают плановые показатели - сегодня средний надой на 1 корову составляет 25 литров молока. При поддержке проекта из средств краевого и федерального бюджетов, становится возможным ввод 2 этапа животноводческого комплекса на 1800 голов дойного стада в конце 2013 года, а также запуск следующих комплексов до 2016 года.
Кроме того, в Приморском крае планируют увеличивать объемы выращивания экологически чистых овощей. Проект представил ФГУП «Дальневосточное». Предприятие предусматривает реконструкцию трех гектаров блочных теплиц с установкой инновационного, ресурсосберегающего оборудования для выращивания овощей.
Специалисты планируют выращивать продукцию по малообъёмной технологии с применением капельного полива и автоматизированным регулированием микроклимата. Такая технология предполагает повышение урожайности до 45-60 килограммов с квадратного метра и на 25 процентов снижение себестоимости урожая, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Как отметил вице-губернатор Сергей Сидоренко, главная цель аграрной политики Приморья – это насыщение приморского рынка качественной продукцией по доступной цене. В этом году благодаря развитию высокотехнологичных производств в области животноводства, в Приморье отмечен рост производства молока (около семи процентов) и мяса (более десяти процентов).
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