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В Приморском крае собрали небывалый урожай зерновых
Несмотря на сложности, прошедший сельскохозяйственный сезон принес приморским аграриям небывалый урожай зерновых. Об этом заявил 24 ноября в ходе пресс-конференции директор департамента сельского хозяйства и продовольствия края Андрей Бронц.
Директор департамента отметил, что в нынешнем году удалось добиться более высоких результатов. На это повлиял ряд причин.
«Предыдущие два года были не очень урожайными из-за неблагоприятных погодных условий. Высокий урожай этого года – результат мероприятий по несвязанной поддержке, восполнению минеральных запасов почвы. В этом году внесено 14 тысяч тонн минеральных удобрений. И, конечно, погода в этом году позволила аграриям вовремя посеять и убрать урожай», - подчеркнул он.
Всего в 2014 году освоено 410 тысяч гектаров земли, больше половины – 208,7 тысяч гектаров – соей.
«Собрано 270 тысяч тонн культуры – это в 1,6 раз больше, чем в прошлом году», - отметил Андрей Бронц.
111 гектаров сельхозугодий заняты зерновыми – их собрали 275 тысяч тонн, что на 30 процентов больше объема прошлого года. Помимо этого собрано 168 тысяч тонн овощей и 401 тысяча тонн картофеля.
В настоящее время в регионе заканчивается уборка кукурузы – аграриям Приморья осталось собрать урожая культуры с 9 тысяч гектаров. В некоторых районах высокая влажность и осадки препятствуют своевременному сбору урожая. Поэтому рабочий процесс продлится на несколько дней – до установления благоприятных условий.
Директор департамента сельского хозяйства отметил, что приморские сельхозпроизводители уже начали готовиться к следующему сезону.
«Сельхозпредприятия уже заложили семенной материал. В рамках реализации краевой госпрограммы по развитию сельского хозяйства на 2013-2020 годы ведется работа по поднятию залежных земель. Планируется поднять 160 тысяч гектаров зяби под посевы следующего года. Также в наших планах – продолжать увеличивать поголовье крупного рогатого скота и свиней. Это позволит усилить животноводческую базу и, следовательно, развивать производство кормовой базы», - обозначил Андрей Бронц.
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