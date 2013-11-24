Глава Даль РАО: Новый ядерный могильник в Приморье строить не будут

Заказчик проекта Центра хранения радиоактивных отходов, который "Росатом" намерен возвести в окрестностях приморского города Фокино, уверяет, что новый объект призван не накапливать отходы, а сократить уже имеющиеся объемы и реабилитировать хранилища.

"Никакой могильник строиться не будет. Необходимости в его строительстве нет. Будет построена новая инфраструктура, которая позволит переработать накопленные ранее твердые радиоактивные отходы (ТРО). В настоящее время "Росатомом" объявлен конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству пункта Регионального центра кондиционирования и длительного хранения радиоактивных отходов. Он именно и нужен для того, чтобы переработать накопленные ТРО с использованием новых технологий", - заявил в воскресенье директор Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами (ДальРАО) Николай ЛЫСЕНКО в эфире гостелерадиокомпании "Владивосток".

Он уточнил, что, благодаря реализации проекта, в Приморье появятся новые установки электропереплава металлических радиоактивных отходов, сжигания горючих радиоактивных отходов. Кроме того, планируется использовать транспортные установки по переработке радиоактивного грунта.

"Это поможет решить задачу по уменьшению объемов и реабилитировать непосредственно сами хранилища, срок службы которых выходит уже в ближайшее время", - сказал глава "ДальРАО".

Ранее госкорпорация "Росатом" объявила открытый конкурс на выполнение изыскательских работ, разработку проектной и рабочей документации по строительству объекта "Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае".

По данным Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами, в районе приморского Фокино, в бухтах Сысоева и Разбойник, находятся две площадки по хранению жидких и сухих радиоактивных отходов, в том числе реакторных блоков утилизированных атомных субмарин, выведенных из состава ВМФ России.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.