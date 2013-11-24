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Глава Даль РАО: Новый ядерный могильник в Приморье строить не будут

24 Ноября 2013, 15:25 | Приморье

Заказчик проекта Центра хранения радиоактивных отходов, который "Росатом" намерен возвести в окрестностях приморского города Фокино, уверяет, что новый объект призван не накапливать отходы, а сократить уже имеющиеся объемы и реабилитировать хранилища.

"Никакой могильник строиться не будет. Необходимости в его строительстве нет. Будет построена новая инфраструктура, которая позволит переработать накопленные ранее твердые радиоактивные отходы (ТРО). В настоящее время "Росатомом" объявлен конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству пункта Регионального центра кондиционирования и длительного хранения радиоактивных отходов. Он именно и нужен для того, чтобы переработать накопленные ТРО с использованием новых технологий", - заявил в воскресенье директор Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами (ДальРАО) Николай ЛЫСЕНКО в эфире гостелерадиокомпании "Владивосток".

Он уточнил, что, благодаря реализации проекта, в Приморье появятся новые установки электропереплава металлических радиоактивных отходов, сжигания горючих радиоактивных отходов. Кроме того, планируется использовать транспортные установки по переработке радиоактивного грунта.

"Это поможет решить задачу по уменьшению объемов и реабилитировать непосредственно сами хранилища, срок службы которых выходит уже в ближайшее время", - сказал глава "ДальРАО".

Ранее госкорпорация "Росатом" объявила открытый конкурс на выполнение изыскательских работ, разработку проектной и рабочей документации по строительству объекта "Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае".

По данным Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами, в районе приморского Фокино, в бухтах Сысоева и Разбойник, находятся две площадки по хранению жидких и сухих радиоактивных отходов, в том числе реакторных блоков утилизированных атомных субмарин, выведенных из состава ВМФ России.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: экология  Росатом 






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Комментарии

  • Псевдоним09:40, 25.11.2013#

    Рассказывают какие-то сказки Брянского леса. А разве сжигание радиоактивных отходов не повлечёт собой загрязнение атмосферы с выпадением таких же осадков со всеми отсюда вытекающими последствиями? Уверн, что всё это будет как всегда делаться втишняк и жителей уверять, что радиационный фон в норме и это будет хаваться, пока не пойдёт обыкновенный мор населения через пару лет

  • Псевдоним10:04, 25.11.2013#

    дурачок что ли, сжигать ихи будут, ага )))

  • Псевдоним09:53, 25.11.2013#

    экологам надо всё разузнать и донести публике

  • Псевдоним13:17, 25.11.2013#

    Почему Миклушевский молчит? Он Губернатор края или где? Как воды в рот набрал. Ни от одного официального лица города и края нет ответа!

  • Псевдоним09:56, 25.11.2013#

    Врут, сволочи!

  • Псевдоним10:16, 25.11.2013#

    Пришла наконец и в наш приморский городок весна! Ласково пригрело радиоактивное солнышко. Почки на деревьях набухли стрептококками. И весело поплыли по небу серо-буро-малиновые облачка. Это начались весенние выбросы очистительных сооружений для радиоактивных отходов. Туберкулёзные палочки юрко плескались в весенних лужицах. Бабочки-мутанты с лёгкостью порхали по деревьям с ветки на ветку, пригибая только что взошедшую траву к земле порывами ветра от крыльев. Чу, недалеко раздался шорох и медленно, вольяжно проковылял заяц с двумя головами, держа в острых зубах недавно пойманного волка. Вот и крот вышел наружу погреться на весеннем солнышке, выкопав ямку радиусом в 5 метров. Подул слабый ветерок и по коричневому лесу разнёсся едкий "аромат" переработки от предприятия. Где-то вдалеке раздавалась музыка. Четвероногие люди-туристы с хвостами отдыхали на природе на берегу речки и ловили рыбу оранжевого цвета, чтобы приготовить себе уху. Весной рыба особенно прожорлива после зимней спячки, т. к. она питается исключительно коровами, забредшими на речку попить водички хоботами

  • Псевдоним12:32, 25.11.2013#

    хотят как лучше, а получится как всегда!Сколько будет откатов, сколько разворуют, и что то построят на оставшиеся копейки. Далеко ходить не надо, очистные сооружения во Владивостоке, построены как залепуха!

  • Псевдоним14:28, 25.11.2013#

    Построят. Для уменшения имеющихся отходов. . . в каких регионах? откуда их везти будут. .

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