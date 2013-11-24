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Глава Даль РАО: Новый ядерный могильник в Приморье строить не будут
Заказчик проекта Центра хранения радиоактивных отходов, который "Росатом" намерен возвести в окрестностях приморского города Фокино, уверяет, что новый объект призван не накапливать отходы, а сократить уже имеющиеся объемы и реабилитировать хранилища.
"Никакой могильник строиться не будет. Необходимости в его строительстве нет. Будет построена новая инфраструктура, которая позволит переработать накопленные ранее твердые радиоактивные отходы (ТРО). В настоящее время "Росатомом" объявлен конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству пункта Регионального центра кондиционирования и длительного хранения радиоактивных отходов. Он именно и нужен для того, чтобы переработать накопленные ТРО с использованием новых технологий", - заявил в воскресенье директор Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами (ДальРАО) Николай ЛЫСЕНКО в эфире гостелерадиокомпании "Владивосток".
Он уточнил, что, благодаря реализации проекта, в Приморье появятся новые установки электропереплава металлических радиоактивных отходов, сжигания горючих радиоактивных отходов. Кроме того, планируется использовать транспортные установки по переработке радиоактивного грунта.
"Это поможет решить задачу по уменьшению объемов и реабилитировать непосредственно сами хранилища, срок службы которых выходит уже в ближайшее время", - сказал глава "ДальРАО".
Ранее госкорпорация "Росатом" объявила открытый конкурс на выполнение изыскательских работ, разработку проектной и рабочей документации по строительству объекта "Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае".
По данным Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами, в районе приморского Фокино, в бухтах Сысоева и Разбойник, находятся две площадки по хранению жидких и сухих радиоактивных отходов, в том числе реакторных блоков утилизированных атомных субмарин, выведенных из состава ВМФ России.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним10:16, 25.11.2013#
Пришла наконец и в наш приморский городок весна! Ласково пригрело радиоактивное солнышко. Почки на деревьях набухли стрептококками. И весело поплыли по небу серо-буро-малиновые облачка. Это начались весенние выбросы очистительных сооружений для радиоактивных отходов. Туберкулёзные палочки юрко плескались в весенних лужицах. Бабочки-мутанты с лёгкостью порхали по деревьям с ветки на ветку, пригибая только что взошедшую траву к земле порывами ветра от крыльев. Чу, недалеко раздался шорох и медленно, вольяжно проковылял заяц с двумя головами, держа в острых зубах недавно пойманного волка. Вот и крот вышел наружу погреться на весеннем солнышке, выкопав ямку радиусом в 5 метров. Подул слабый ветерок и по коричневому лесу разнёсся едкий "аромат" переработки от предприятия. Где-то вдалеке раздавалась музыка. Четвероногие люди-туристы с хвостами отдыхали на природе на берегу речки и ловили рыбу оранжевого цвета, чтобы приготовить себе уху. Весной рыба особенно прожорлива после зимней спячки, т. к. она питается исключительно коровами, забредшими на речку попить водички хоботами
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Рассказывают какие-то сказки Брянского леса. А разве сжигание радиоактивных отходов не повлечёт собой загрязнение атмосферы с выпадением таких же осадков со всеми отсюда вытекающими последствиями? Уверн, что всё это будет как всегда делаться втишняк и жителей уверять, что радиационный фон в норме и это будет хаваться, пока не пойдёт обыкновенный мор населения через пару лет