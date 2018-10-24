"В-Лазер" меняет прописку

Сеть «В-Лазера» по продаже бытовой техники выкупает уральский ритейлер

Основатель «В-Лазера» Борис ПОСТОВАЛОВ, уже давно перебравшийся за рубеж и отдавший управление бизнесом своим родственникам, продолжает распродажу активов. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ООО «Компания РБТ» (бренд RBT.ru), крупнейший ритейлер бытовой техники в уральском регионе, выкупит сеть «В-Лазера» по продаже бытовой техники, что позволит новому собственнику выйти на рынок Дальнего Востока. Стоимость сделки, по данным из разных источников, составит $30-40 млн. При этом новые хозяева получат права и на бренд «В-Лазер», однако в перспективе они переведут сеть на свой бренд.

Последний передел на приморском рынке электронной и бытовой техники был отмечен три года назад, когда сеть DNS, вторая на тот момент по объемам продаж после «М.Видео» в России, получила контроль над одним из «пионеров» местного рынка - сетью магазинов «Спектр техники», созданной предпринимателем Олегом ЛЕДОВСКИХ.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ООО «Компания РБТ» зарегистрировано в Москве. Уставный капитал компании – 29,3 млн рублей. Собственники бизнеса владеют компанией через кипрский офшор Yacas T Limited. Выручка ООО за 2017 год – 12,359 млрд рублей, чистая прибыль 11,933 млн рублей.

Уроженец города Кургана Борис Постовалов заложил фундамент будущей преуспевающей компании «В-Лазер», открыв небольшой семейный бизнес в качестве частного предпринимателя в Уссурийске еще в сентябре 1991 года.

В настоящее время базовой компанией группы «В-Лазер» является одноименное ООО, созданное в декабре 1994 года в Уссурийске. На данный момент собственниками компании являются президент ГК «В-Лазер» Борис Постовалов (51,1%) и Ирина ПОСТОВАЛОВА (48,9%).

На сайте ГК «В-Лазер» говорится, что на сегодняшний день сеть магазинов цифровой и бытовой техники «В-Лазер» охватывает более 70 магазинов во многих крупных городах Дальнего Востока и Сибири.

RBT.ru представляет собой сеть розничных салонов бытовой техники и электроники, интернет-магазин и сертифицированный сервисный центр. В составе региональной сети около 120 розничных салонов на территории Урала, Сибири и Поволжья. Интернет-магазин представлен в городах-миллионниках, таких как Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Челябинск, Красноярск, Омск, Уфа, Пермь. Интернет-магазин RBT.ru открылся в 2000 году в Челябинске, сегодня работает в 80 городах России, в том числе в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Челябинске, Красноярске, Омске и Уфе. Это первый интернет-магазин бытовой техники и электроники на Южном Урале. RBT.ru входит в топ-100 интернет-магазинов.

«История «RBT.ru» началась в 1930 году с артели, где ремонтировали часы и фотоаппараты, духовые инструменты и велосипеды, подковывали лошадей и изготавливали никелированную посуду. Во времена Великой Отечественной войны производили отдельные элементы для гранат. В послевоенные годы создавали электрорубильники, ремонтировали автомобили и мототехнику, радиотовары и телевизоры. В 70-е года артель стала называться заводом «Гигант», где также занимались ремонтом», - говорится на сайте ритейлера.

В апреле этого года собственники «В-Лазера» продали одноименный гипермаркет в центре Владивостока ритейлеру «Фреш-25», оставив за собой магазин бытовой техники и электроники.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото vl.ru