"Золотой тур" по Приморью

Девальвация рубля заманила туристов из Китая в ювелирные салоны

Шоп-туризм – одно из основных направлений туристической активности, которое предпочитают иностранцы на территории Приморья. Поскольку основу туристического потока составляют жители Китая, которые на всемирном рынке потребления драгоценных украшений занимают лидирующее место, ювелирные магазины становятся частым местом посещения интуристов.

Благодаря мерам поддержки государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы» регион начинает позиционироваться себя как туристическая дестинация на иностранных рынках. Итогом этой работы становится все возрастающий иностранный турпоток: если шесть лет назад в регион с целью визита приезжало меньше 100 тыс. иностранцев, то в 2016 году эта цифра превысила 550 тыс., что на 32% больше показателей предыдущего года.

Таких успехов удалось добиться за счет представления Приморского края в конгрессно-выставочных мероприятиях, работе со СМИ и туристическими компаниями других стран.

Золотая жажда Китая

Основу туристического потока региона составляют страны АТР, хотя интерес демонстрируют и нетрадиционные для Приморья туристические рынки: Австралия и Европа. Третье место в объеме турпотока занимает Япония, второе – Республика Корея. А лидером по количеству визитов стали жители соседней КНР – Владивосток стал для китайцев одним из самых популярных городов России, уступая лидерство лишь Москве. В 2016 году в Приморье прибыло 420 тысяч гостей из Поднебесной, что на 27% больше, чем в прошлом году.

По словам директора департамента туризма Приморского края Константина ШЕСТАКОВА, уникальные преференции, которые предоставляет территория Свободного порта Владивосток в виде электронной визы, обеспечат регион еще большим весом на мировой туристической арене. Как отметил директор департамента, стратегическими рынками останутся страны АТР, где выездной поток путешественников демонстрирует внушительные темпы роста.

По словам экспертов, иностранцы зачастую выбирают туристическую активность по целому блоку направлений: экскурсионные прогулки, познавательные маршруты и шоп-туризм. Выделить что-то одно из вышеперечисленного невозможно потому, что, как правило, это части единого туристского продукта. Наиболее востребован он у путешественников из Китая, Кореи и Японии. Как правило, иностранные гости приобретают во Владивостоке золотые часы, а также изделия из золота и натуральных камней, бриллиантов.

Скупка ювелирных украшений жителями Поднебесной объясняется высоким курсом юаня по отношению к рублю. Расчеты в магазинах производятся либо в российской валюте, либо в юанях или пластиковыми картами. При этом мнение о том, что российское золото лучше китайского, не корректно: благородный металл везде одинаков, и золотые украшения изготавливаются по аналогичной технологии. Разница заключается лишь в том, какой процент золота содержится в изделии, ведь даже качественные и дорогие украшения не полностью состоят из этого металла: он очень мягкий и подвержен быстрому истиранию. Поэтому в изделия добавляются другие металлы – медь и серебро, сплав из которых называют лигатурой.

Именно разница в составе лигатуры может давать разные цвета украшениям из золота, мягкость. Так, если в нашей стране большая часть лигатуры по традиции приходится на медь, в европейских странах вводят больше серебра, а в Китае стремятся почти к стопроцентному содержанию золота.

Встроиться в туристический поток

Для того чтобы ювелирный магазин попал в туристическую программу, он либо должен располагаться на гостевом маршруте, либо его владельцы договариваются с принимающей стороной: руководителями групп, туркомпаний, переводчиками. Таким образом магазин получает большее количество покупателей, а представители туриндустрии – комиссию, стоимость которой в дальнейшем отражается на цене ювелирных изделий.

Впрочем, многие точки предпочитают ориентироваться не на иностранного потребителя, а на российского. Как рассказала генеральный директор сети ювелирных магазинов «Золотой ажур» Надежда ТКАЧЕНКО, в магазинах сети китайские граждане – не самые частые гости, за исключением торговой точки на улице Светланской, которая входит в гостевой маршрут и наиболее популярна у российских и иностранных туристов. Но и в этом ювелирном магазине иностранцы оставляют незначительную прибыль – основная часть продаж приходится на россиян.

«Безусловно, ряд ювелирных торговых точек имеют договоренности с китайскими и российскими переводчиками, платят им огромные проценты, которые потом покрываются более высокой ценой изделий, и к их точкам регулярно подъезжают целые туристические автобусы потенциальных покупателей, - говорит Ткаченко. - Туристы приобретают различные изделия, и в основном их выбор зависит от того, откуда конкретно приехали путешественники, и от объема их финансового лимита на покупку ювелирных украшений. Но туристический поток в Приморье имеет четкие колебания и спады. Так, например, туристический сезон для наиболее многочисленных туристов – китайцев – обычно заканчивается 15 октября, и вплоть до мая граждан Поднебесной практически нет. Как тогда магазину, который специализируется на продажах иностранцам, выживать в низкий сезон – платить аренду помещения, заработную плату сотрудникам? Да, на рынке есть компании, созданные специально для таких покупателей, но они закрываются в холодное время года. Те же игроки ювелирного рынка, которые рассчитывают на круглогодичную работу, не расставляют иностранных приоритетов и ориентируются на российскую аудиторию».

На фото: Кольца и перстни из Владивостока все чаще красуются на руках соседей из Поднебесной. Фото автора.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток