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Рынок недвижимости Приморья сбавил обороты
По данным пресс-службы Управления Росреестра по Приморскому краю по итогам 3 квартала 2013 г в регионе было выявлено снижение показателей регистрационной деятельности.
Управлением Росреестра по Приморскому краю проведен анализ регистрационной деятельности за период с января по сентябрь 2013 года, который показал снижение количества проведенных регистрационных действий и показателей регистрационной деятельности Управления.
За указанный период общее количество зарегистрированных прав, сделок, ограничений (обременений) с недвижимостью составило 201 642 единицы, из них 57 565 единицы приходится на г. Владивосток. Этот показатель по сравнению с 2012 годом снизился на 7,4%.
За 9 месяцев 2013 г. Управлением на государственную регистрацию было принято 256 424 заявлений, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период 2012 года. В рамках передачи функции приема заявлений на госрегистрацию прав филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю (Кадастровая палата), количество принятых ею во Владивостоке заявлений составило 11 130 штук. Данный показатель увеличился более чем на 37% в сравнении с аналогичным периодом 2012 г. В целом по краю (без учета г. Владивостока) этот показатель вырос более чем на 30% и составил 92 636 заявлений.
Регистрация прав, сделок, ограничений (обременений) по объектам жилого фонда (квартиры, их доли, частные жилые дома) в целом по краю составила 118 057 единиц, из них во Владивостоке 38 418 единиц (- 13%). Действий по объектам недвижимости, относящихся к нежилому фонду, зарегистрировано в количестве 25205 единиц, на Владивосток из них приходится 9 241 единицы (- 29,7%). По таким объектам недвижимости, как земельные участки, совершено регистрационных действий в количестве 58 380 единиц. На Владивосток из этого числа пришлось 9 906 регистраций (снижение на 0,8%).
Продолжается тенденция снижения количественных показателей в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 №93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» (Закон о дачной амнистии).
За первые 9 месяцев 2013 года за государственной регистрацией прав в упрощенном порядке на отдельные объекты недвижимости в Управление обратилось 5 255 заявителей (в аналогичном периоде 2012 года зарегистрировать свои права таким способом изъявили желание 6 098 жителей Приморья). Снижение этого показателя в 2013 году составило 13,8%. Уменьшилось и число зарегистрированных прав по данному виду обращения. Управлением за январь-сентябрь 2013 года в упрощенном порядке по реализации закона «О дачной амнистии» было зарегистрировано 5 176 прав. Из них 3 111 регистраций пришлось на земельные участки. На создаваемые или созданные объекты недвижимого имущества, для строительства, реконструкции которых не требуется выдача разрешения на строительство, зарегистрировано 1218 объектов. Еще 847 регистраций пришлось на объекты индивидуально-жилищного строительства.
В текущем году количество регистрационных записей об ипотеке увеличилось на 9,1 %. За 3 квартала 2013 года Управлением Росреестра по Приморскому краю совершено 14664 регистрационных записей об ипотеке, внесенных в ЕГРП.
Предоставляя государственную услугу в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Управление осуществляет межведомственное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, государственными органами и органами местного самоуправления, главная цель которого освободить гражданина от обязанности предоставлять сведения, которые названные органы могут получить без его участия.
За отчетный период число межведомственных запросов, направленных специалистам Управления в рамках предоставления государственной услуги по предоставлению сведений из ЕГРП о зарегистрированных правах составило 185 743 единиц – на 13 % больше, чем в 2012 г. На 49 % увеличилось количество запросов, поступивших в Управление в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Средняя нагрузка на одного государственного регистратора во Владивостоке составила 50 регистрационных действий в день.
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