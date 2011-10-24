Две новые модульные котельные приступили к работе в Приморском крае

В приморских селах Анисимовка и Тихоречное КГУП "Примтеплоэнерго" построило две модульные котельные, которые будут работать на угле.

До этого предприятие эксплуатировало здесь устаревшие морально и физически мазутные котельные. Кроме дороговизны топлива, ситуация осложнялась тем, что обе котельные располагались в отдалении, а не в центре нагрузок. Как следствие – большая протяженность магистральных четырехтрубных сетей для отопления и горячего водоснабжения, серьезные потери.

Модульные котельные приблизили к селам, проложив новые сети. В селе Анисимовка они на 1800 метров короче прежних, а в Тихоречном - почти на два километра. Это поможет не только сократить убытки, но и на порядок улучшить качество отопления.

«Старую котельную в Анисимовке, принадлежащую комбинату «Взморье», мы пока эксплуатируем, выполняя обязательства перед комбинатом, - говорит генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Александр Патрин. - Но в следующем году откажемся от аренды. А потребителей из села Анисимовка в этом году мы уже начинаем отапливать углем, как и в Тихоречном. В этом селе старая котельная принадлежит комбинату «Арктика». Здесь в модульной котельной предусмотрены только «сельские» нагрузки.