Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье проверяют готовность управляющих компаний к зиме
В городе Находка (Приморский край) проверяют готовность многоквартирных домов к наступлению холодов. На особом контроле стоят управляющие компании, по которым у жильцов есть претензии к выполнению работ.
В подготовке многоквартирного дома к зиме не может быть мелочей. Застекленные рамы, утепленные подъездные двери, герметичные межпанельные швы – это тот минимум, который должен быть выполнен в каждом доме.
Важность данных работ подчеркивает и глава Находки Олег КОЛЯДИН, «с наступлением холодов управляющим компаниям следует должным образом позаботиться об утеплении домов – проверить состояние входных дверей и остекление в подъездах, наличие слуховых окон в подвальных помещениях». Оценить ход подготовки к зиме и в целом работу по содержанию домовых и придомовых территорий Олег КОЛЯДИН поручил управлению ЖКХ и отделу контроля жилфонда администрации Находки.
Первый рейд прошел выборочно в домах, находящихся на обслуживании управляющей компании «ГЖУ-8». В нескольких подъездах проверяющие застали за работой бригады, выполнявшие текущие ремонтные работы. «Помимо состояния подъездов мы смотрим готовность домов к отопительному сезону, - рассказывает ведущий специалист отдела контроля жилфонда Анатолий ТАБАЧКОВ. - Спускаемся в подвалы, осматриваем тепловые узлы, проверяем наличие инвентаря для уборки придомовой территории от снега. Все это важно учесть, чтобы в итоге зимой жильцы не испытывали неудобств».
Как отметили специалисты, к зимним месяцам «ГЖУ-8» готовится в плановом режиме, работы практически завершены, отдельные проблемные вопросы оперативно решаются.
На очереди – выезды специалистов по всем остальным 22-м управляющим компаниям Находки. За срыв подготовки многоквартирных домов к зиме руководителей предприятий могут привлечь к ответственности – от административной до уголовной.
Новости тематики
- Дешевый бензин в Приморье все-таки есть
- Новейший российский ледокол все-таки будут строить в Приморье
- В Приморье откроют завод по производству хаси
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Клубника из Китая оказалась напичкана антибиотиками и пестицидами
- Монголия построит новый порт в Приморском крае
- Ломбарды и ювелиры занялись алхимией
- "Меркурий" очистит рынок Приморья от фальсификата
- Приморцам рассказали, где дешевле покупать продукты
Новости раздела
- Рост платы граждан за коммунальные услуги в Приморье будет на уровне инфляции
- Русская Рыбопромышленная Компания получила квоты под новый завод
- Дешевый бензин в Приморье все-таки есть
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Морское такси не снимается с якоря
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Жилье в Приморье смывает ипотекой
- Приморье попало в десятку регионов России с самими дорогими тарифами ЖКХ
- Цена на горбушу пойдет вниз
- Менеджер по имени Wi-Fi
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Приморцы с 1 октября будут получат единую квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года