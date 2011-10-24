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В Приморье проверяют готовность управляющих компаний к зиме

24 Октября 2011, 14:14 | Приморье

В городе Находка (Приморский край) проверяют готовность многоквартирных домов к наступлению холодов. На особом контроле стоят управляющие компании, по которым у жильцов есть претензии к выполнению работ.

В подготовке многоквартирного дома к зиме не может быть мелочей. Застекленные рамы, утепленные подъездные двери, герметичные межпанельные швы – это тот минимум, который должен быть выполнен в каждом доме.

Важность данных работ подчеркивает и глава Находки Олег КОЛЯДИН, «с наступлением холодов управляющим компаниям следует должным образом позаботиться об утеплении домов – проверить состояние входных дверей и остекление в подъездах, наличие слуховых окон в подвальных помещениях». Оценить ход подготовки к зиме и в целом работу по содержанию домовых и придомовых территорий Олег КОЛЯДИН поручил управлению ЖКХ и отделу контроля жилфонда администрации Находки.

Первый рейд прошел выборочно в домах, находящихся на обслуживании управляющей компании «ГЖУ-8». В нескольких подъездах проверяющие застали за работой бригады, выполнявшие текущие ремонтные работы. «Помимо состояния подъездов мы смотрим готовность домов к отопительному сезону, - рассказывает ведущий специалист отдела контроля жилфонда Анатолий ТАБАЧКОВ. - Спускаемся в подвалы, осматриваем тепловые узлы, проверяем наличие инвентаря для уборки придомовой территории от снега. Все это важно учесть, чтобы в итоге зимой жильцы не испытывали неудобств».

Как отметили специалисты, к зимним месяцам «ГЖУ-8» готовится в плановом режиме, работы практически завершены, отдельные проблемные вопросы оперативно решаются.

На очереди – выезды специалистов по всем остальным 22-м управляющим компаниям Находки. За срыв подготовки многоквартирных домов к зиме руководителей предприятий могут привлечь к ответственности – от административной до уголовной.

Автор: Пресс-служба администрации Находкинского ГО
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