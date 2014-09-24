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В Приморье ограничили продажу энергетических напитков
Краевые парламентарии практически единогласно поддержали инициативу администрации Приморья и прокуратуры края об ограничении розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, сообщает www.primorsky.ru.
Поправки, направление на защиту детей и подростков от употребления энергетиков, внесены в закон о регулировании розничной продажи алкогольной продукции и профилактике алкоголизма. Такое решение принято сегодня, 24 сентября, на очередном заседании Законодательного Собрания Приморья.
По словам и.о директора департамента лицензирования и торговли Приморского края Марины Королевой, теперь закон будет ограничивать не только розничную продажу алкогольной продукции, но и энергетиков.
«Запрещается продавать безалкогольные тонизирующие напитки в детских, образовательных и медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных учреждениях, а также в открытых общественных местах при проведении массовых молодежных мероприятий», - сообщила Марина Королева.
Закон в первую очередь будет направлен на защиту детей и подростков, кормящих женщин, лиц с заболеваниями центральной нервной системой.
«Согласно статистике, в энергетиках содержится много кофеина, его употребление ведет к привыканию, ухудшению состояния здоровья. Энергетики выпускают в красочной упаковке, что привлекает молодежь, поэтому особенно воздействию подвержены именно дети и подростки», - считает Марина Королева.
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