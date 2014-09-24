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Больше половины электричек "Экспресс Приморья" в ближайшие годы пойдут под списание
В России разрабатывается новая концепция развития пригородного пассажирского комплекса
План мероприятий по реализации этой концепции, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации, предусматривает, в том числе, недопущение прогнозируемых в 2014-2015 годах убытков от перевозки пассажиров пригородными пассажирскими компаниями страны.
В соответствии с концепцией рассматриваются меры по повышению доступности перевозок пассажиров в пригородном сообщении на железнодорожном транспорте, часть которых планируется воплотить уже с 2015 года.
Так, планируется внести изменения в схему организации пригородных перевозок в регионах страны, согласно которой между субъектами Федерации и компаниями-перевозчиками будут подписываться долгосрочные контракты сроком до 15 лет на обслуживание населения пригородным железнодорожным транспортом.
В рамках контракта должны быть предусмотрены экономически обоснованные тарифы, включающие в себя инвестиционную составляющую, средства от которой пойдут на обновление и модернизацию подвижного состава пригородных компаний. Ведь не секрет, что большая часть курсирующих сегодня по стране электричек, в том числе и в Приморье, уже скоро выработает свой ресурс: в течении ближайших 10 лет больше половины приморских электричек пойдут под списание.
Помимо этого, контракты должны предусматривать:
- финансирование субъектами Российской Федерации деятельности пригородных компаний, осуществляющих пассажирские перевозки по тарифам ниже экономически обоснованного уровня.
- Обязательные условия, касающиеся прогнозного пассажирооборота, размеров движения поездов, минимального количества остановок поезда на каждой из станций в течении суток, времени отправки первого и последнего поезда по ключевым станциям.
- Требования к уровню и качеству обслуживания, касающиеся параметров классов вагонов, их внешнего и внутреннего вида, соблюдения расписания движения поездов, перечень станций на которых осуществляется продажа проездных документов.
- Обеспечение ежегодно предоставляемых субсидий из бюджета субъекта Федерации на полное возмещение потерь в доходах, возникающих в случае регулируемых тарифов на перевозки. Сумма этих субсидий определяется ежегодно дополнительными соглашениями к контракту и перечисляется ежемесячно в соответствии с ежемесячными отчетами о выполненных работах.
- Сокращение компанией-перевозчиком количества маршрутов и назначенных электропоездов и уменьшение их составности при несвоевременном или не полном возмещении потерь в доходах, возникающих по причине государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров.
Также, Концепция развития пригородных перевозок в стране предусматривает структуру собственности на инфраструктуру, подвижной состав, ремонтные мощности и иные активы, необходимые для осуществления пригородного железнодорожного сообщения. Ключевые принципы предполагают максимальную гибкость в определении структуры владения и управления активами с возможностью выбора наиболее оптимального для конкретного региона варианта:
-подвижной состав может принадлежать перевозчику, ОАО «РЖД», субъекту Российской Федерации, производителю, лизинговой компании и другим владельцам;
-ремонтные мощности могут принадлежать перевозчику, ОАО «РЖД», субъекту Российской Федерации, производителю и другим владельцам;
-железнодорожная инфраструктура пригородного пассажирского сообщения, не принадлежащая ОАО «РЖД», находится в собственности тех участников рынка, которые финансируют ее создание и обновление;
Помимо этого, во исполнение поручения Президента России Владимира пригородными пассажирскими компаниями направлены в субъекты РФ проекты соглашений по урегулированию задолженности за предыдущие периоды, возникшей в результате перевозки пассажиров по регулируемым тарифам. В настоящее время региональными органами власти рассматриваются обращения по вопросу урегулирования задолженности.
В 2014 году на полигоне Дальневосточной железной дороги только Хабаровский край полностью компенсирует ОАО «Экспресс Приморья» выпадающие доходы от перевозок пассажиров в пригородном сообщении, Амурская область компенсирует 59 %, Приморский край – 51 %, Еврейская автономная область – 49 %.
ОАО «Экспресс Приморья», в свою очередь, направило руководству Амурской и Еврейской автономной области проекты соглашений о возмещении убытков за период 2011-2013 гг., руководству Приморья – за 2009-2013 гг. В соответствии с рекомендациями Правительства РФ, компания предложила региональным властям график погашения задолженности, рассчитанный на срок до десяти лет.
На конец 2013 года сложился следующий общий объем задолженности дальневосточных регионов перед ОАО «Экспресс Приморья» за осуществленные перевозки пассажиров:
-Хабаровский край 38 млн 762 тыс. руб
- Еврейская Автономная область 69 млн 219 тыс. руб
-Амурская область 838 млн 693 ты. руб
-Приморский край 1 млрд 732 млн 969 тыс. руб
ОБЩИЙ ДОЛГ СУБЪЕКТОВ ДВ за 2009-2013 гг. - 2 млрд 679 млн 644 тыс. руб.
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