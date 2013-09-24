В Приморье количество торговых марок молока растет, а поголовье коров снижается

Молочное животноводство еще несколько лет тому назад было объявлено приоритетом в государственных программах развития сельского хозяйства. Именно этой отрасли, как неоднократно заявлялось, уделяется особое внимание и бюджетная поддержка. Но объемы производства молока в сельхозпредприятиях Приморского края росли очень медленно.

За 5 лет их удалось поднять с 112,3 тыс. тонн до прошлогодних 113,4 тыс. тонн. Но и этот рост был получен в основном за счет повышения продуктивности дойного стада. А вот роста поголовья не получилось. И даже более того, не удалось остановить падения численности дойного стада в сельхозпредприятиях. И это несмотря на то, что в крае появились проекты развития молочных ферм.

Животноводы считают, что для реального подъема производства молока нужно больше выделять бюджетных денег на поддержку отрасли. Необходимо техническое перевооружение сельхозпредприятий и молочных ферм, а в этом деле приморское сельское хозяйство только в начале пути. Да и отдача от вложенных средств начинается не раньше, чем через три года. Такова специфика этой отрасли.

«В Приморье нет такого понятия, как «большое молоко», - говорит директор ЗАО «Милоградовское 1» Сергей РЕДЬКИН, - и при существующем поголовье его быть не может. На нашем предприятии не бывает излишков молока даже летом. Все молоко перерабатывается на нашем же молокозаводе. Если где-то в крае и испытывают трудности с реализацией сырого молока, то это может быть только по одной причине - молокозаводам сегодня выгоднее работать на сухом молоке. И хлопот меньше, чем с сырым молоком».

Но дело тут не только в том, что с сырым молоком сложнее работать. Прибыль переработчиков при использовании сухого сырья в производстве продуктов заметно выше. По некоторым данным, стоимость молока, произведенного из сухого сырья, на выходе с молокозавода складывается на уровне 15-18 рублей за литр, в то время как сырое молоко перерабатывающие предприятия закупают в основном по ценам в пределах 17,5-19,5 рублей за литр. Естественно, на выходе это молоко будет на порядок дороже. В «Милоградовском», например, работающем на собственном сырье от своих же коров, средняя цена по реализации всех молочных продуктов в пересчете на молоко складывается на уровне 36 рублей.

В этой ситуации довольно странным выглядит понижение цен на молоко-сырье. Как могло случиться так, что при регулярным росте цены буквально на всю молочку на прилавках магазинов, цены на закуп молока как у населения, так и у оставшихся немногих ферм, поставляющих свое молоко на молокозаводы, в последние пару лет пошли вниз? Еще несколько лет тому назад закупочная цена была, по меньшей мере, на два рубля выше, а доля сырья в стоимости молока для конечного потребителя составляла примерно треть. Сегодня эта пропорция изменилась. По данным департамента сельского хозяйства, порядка 40% в стоимости молока в магазинах приходится на тех, кто участвует в реализации продукции (от дилеров до розничных продавцов), примерно 20% - доля сельхозпроизводителей, остальное - доля переработчиков.

«Наверное, за эти два года, когда росла цена на молочную продукцию при снижении цены закупа, расходы молокозаводов на производство, влияющие на стоимость их продукции, тоже росли, - говорит президент Ассоциации крестьянских хозяйств Приморского края Алексей РАЧЕНКОВ. - Но почему мы должны эти расходы брать на себя? У нас тоже издержки росли. Я думаю, что сельхозпроизводителям нужно объединиться и бороться за свою цену. Один из важных моментов в ситуации с ценообразованием - соблюдение уровня наценки на всех этапах, начиная от производителя сырья и заканчивая прилавком магазина».

В то же время специалисты склонны видеть причину снижения стоимости закупа молока и в том, что на первый план в последнее время все больше выходят вопросы качества сырья для переработчиков. Никто из сельхозпроизводителей сегодня не выстраивает взаимоотношения с молокозаводами, завязанные на качестве поставляемого ими молока. В то же время Россия вступила в ВТО, и вопросы качества и цены местным предприятиям неизбежно придется решать.

Впрочем, в отношении мер тарифной защиты молочных продуктов по условиям ВТО есть один важный нюанс: снижение защиты по жидким молочным продуктам не предполагают эти условия. Ввозные пошлины снижены на сухие молочные продукты, сухую сыворотку, сыр и сливочное масло. А это значит, что обострения конкуренции и притока дешевых импортных молочных продуктов ВТО принесет далеко не во всех сегментах приморского молочного рынка. Наверное, стоит ждать разве что увеличения использования сухого сырья переработчиками, которое и без того закупалось молокозаводами в немалых количествах. В то же время многолетняя практика показывает, что даже при более дешевом сухом сырье ожидать снижения цены на готовую молочную продукцию едва ли стоит.

На этом фоне в Приморье упорно снижается поголовье дойного стада. Сегодня его насчитывается в сельхозпредприятиях менее 7 тыс. голов. И это при том, что в прошлом году были завезены порядка 1200 голов импортных коров высокопродуктивных пород, которые, кстати, вполне успешно прошли здесь адаптацию. Именно на этом поголовье возник новый бренд на приморском молочном рынке - ГринАгро.

Кстати, при всех проблемах молочного животноводства в Приморье одной из тенденций молочного рынка последних лет стало, как ни странно, заметное увеличение числа местных торговых марок. Во Владивостоке наряду с известными брендами крупных молокоперерабатывающих предприятий стали появляться новые торговые марки. Часть из них пришла на рынок от небольших сельских ферм, тех переработчиков, которые в производстве продукции опираются в той или иной степени на собственную сырьевую базу, т.е. на молоко от своих же коров. Это обычные сельхозпредприятия, которым удалось оборудовать собственные перерабатывающие цеха. О серьезных проектах модернизации производства тут, конечно, говорить не приходится. Это всего лишь перестроенные, переоборудованные старые молочные фермы.

Исключением в ряду сельских ферм с их переработкой стало новое предприятие ООО «ХАПК Грин Агро» в селе Алексеевка Ханкайского района. Инвестиции в этот проект составили порядка 3 млрд рублей. Конечно, по всем параметрам аналогов этому комплексу в крае нет. Это пока единственная молочная ферма, отстроенная, что называется, с нуля. И этом на предприятии, пожалуй, впервые в Приморском крае используют современные технологии в молочном животноводстве. Продуктивность коров, которых там насчитывается порядка 900 голов, находится на уровне 30 литров в сутки. Для сравнения: средний по приморским хозяйствам показатель равен 12 литрам молока от каждой коровы в сутки.

«Сегодня мы работаем на 100% с молоком от собственных коров, состояние здоровья которых контролируем постоянно, - начальник отдела маркетинга Валерий ВЕГА. - У нас к каждой корове подключено несколько датчиков, за показателями которых следит собственная ветеринарная служба. Кроме того, у нас собственные корма. Все это позволяет нам получать молоко стабильного качества».

Но как бы ни были эффективны современные технологии, пример «Грин Агро» показывает: надежды на то, что эти технологии несут снижение цены на готовую продукцию на рынке, не оправдываются. И эта ситуация скорее всего не изменится, пока в Приморье сохраняется острый недостаток сырого молока. В этой ситуации популяризация молока как особо ценного продукта, о чем в последнее время стали часто говорить, едва ли существенно поднимет спрос на местное молоко. Скорее наоборот - значительная доля рынка в ближайшие годы останется за производителями из других регионов, готовых предложить хоть и не всегда качественный, но стабильно недорогой продукт.

Впрочем, в «Грин Агро» считают: эти проблемы молочного рынка связаны с практически полным отсутствием контроля над самим рынком. Многие производители по-прежнему не сообщают покупателям реальной информации о составе продукта. «Если бы на упаковках молока - того же «Фермерского» - было написано «молочный напиток» и указан реальный состав, то вряд ли бы низкая цена этого продукта привлекала покупателей», - считает Валерий Вега.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

МНЕНИЕ

Виктор МАРЧЕНКО,

Председатель Совета директоров ГК «Зеленый листья»:

- Приморский край испытывает острую нехватку сырого молока для переработки. И это существенно ограничивает рост производства. Сырье в крае – не удовлетворяющего нас качества, и это сырье очень дорого стоит, что в свою очередь влияет на цену нашей продукции. Некоторые виды продукции – например сыры – мы вообще не можем производить потому, что это не позволяет качество молока.

Вся причина, на мой взгляд, в плохом питании крупного рогатого скота. Внедряя новейшие технологии, сегодня эту проблему можно решить, и тогда количество и качество сырья будет стабильным круглый год.

Для того чтобы ситуация с молоком в Приморье быстро начала меняться к лучшему, производственным предприятиям сегодня необходимо помогать в осуществлении модернизации. Это позволит быстро реализовать ряд крупных проектов, которые существенно улучшат ситуацию на молочном рынке Приморья.

Новые проекты по строительству в Приморском крае современных мегаферм вселяют оптимизм. На нашем «Инновационном агрокомплексе «Зеленые листья» мы намерены снизить себестоимость производства молока до 8-10 рублей за литр. Сделать это мы планируем за счет применения в процессе производства инновационных разработок: минимизации климатических рисков урожайности кормовых культур, существенного снижения логистических издержек, внедрения систем энергосбережения на основе биогазовой и пиролизной установки.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.