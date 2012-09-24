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Кавалеровцы зимой не замерзнут
ПРИМОРЬЕ, 23 сентября, ZRPRESS. В Кавалеровском районе продолжается подготовка к отопительному сезону 2012-2013 годов. Так, завершены работы по гидравлическим испытаниям наружных тепловых сетей. Участок водоканал ведет работы по ремонту наружных сетей водоснабжения.
В соответствии с ремонтной программой в Кавалерово выполнены ремонтные работы в микрорайоне Оловотранс, по ул. Арсеньева, Больничная, Первомайская, Геологов,Строительная. В Горнореченском - по ул. Шоссейной, Уссурийской, Кедровой. В Фабричном - по ул. Комсомольской, Подгорной, Верхней. На котельных района ведутся работы по ревизии котельно-вспомогательного оборудования, по всем котельным выполнение работ по подготовке котельных составило 85 %.
На Центральной котельной п. Кавалерово, котельной п. Рудный, котельной п. Хрустальный, котельной п. Горнореченский произведена установка приборов контроля параметров работы котлов. На котельной № 1 установлен «Робот-бойлер» с целью обеспечения горячим водоснабжением Центральной районной больницы. ООО «Сантехмонтаж» установил общедомовые приборы учета холодного водоснабжения в 27 домах, находящихся под управлением компании. ООО «Аква-Лайн» установил общедомовые приборы учета холодного водоснабжения в 16 домах, находящихся под управлением компании. ООО «ЖКО» установил общедомовые приборы учета холодного водоснабжения в 2 домах, находящихся под управлением компании.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
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