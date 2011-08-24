В Приморье подешевели арбузы

Цены на арбузы на рынках городов Приморья в последнее время заметно снизились. Участники рынка объясняют это поступлением в продажу созревших продуктов местного производства, стоимость которых более привлекательна для потребителей, чем завезенных из Узбекистана.

Именно переход от узбекских арбузов на местные и привел к таким переменам на рынке. При этом цены на местные арбузы, как у производителей, так и в опте в нынешний сезон сохраняются на уровне прошлого года. Китайцы со своих полей в Приморье продают их по 3 руб. за кг, оптовые компании – по 6 руб., в рознице же в зависимости от места продажи стоимость их может быть заметно разной. Например, во Владивостоке на рынках и в магазинах их продают по 15-20 руб, а в Уссурийске – 10-12 руб. за кг.

Собственно урожай в этом году, по некоторым оценкам, не меньше прошлогоднего. Как и прежде, основную массу арбузов выращивают в Октябрьском и Уссурийском районах. При этом местные производители, как сообщает пресс служба Россельхознадзора, поставляют на рынок качественный продукт. Результаты проверок специалистами этого контрольного учреждения выращенных в Приморье арбузов показали, что содержание нитратов в них в 4 – 15 раз ниже максимально допустимого уровня, да и наличия остаточного количества пестицидов также не обнаружено.