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В Хасанском районе прокладываются дополнительные железнодорожные пути

24 Июля 2014, 12:07 | Приморье

Работы по прокладке дополнительных путей на железнодорожной станции Рязановка стартовали в Хасанском районе Приморья. Здесь уже трудятся несколько десятков рабочих, прибыла тяжелая строительная техника, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Модернизация железнодорожной инфраструктуры в Хасанском районе проводится с учетом планов организации мультимодального производственно-логистического комплекса в порту Славянка. Данный проект, реализуемый группой компаний «Транзит-ДВ», заключается в организации транзита производимых в северо-восточных провинциях Китая товаров через порты Хасанского района конечным грузополучателям по всему миру.

Этот проект входит в транспортный коридор «Приморье-2». В него также входят порты Зарубино и Посьет.

Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, в мае этого года уже состоялся пробный пропуск большегрузных контейнеров по маршруту город Хуньчунь (КНР) — порт Зарубино (РФ).

Кроме того, в рамках развития транспортного коридора «Приморье-2» группой компаний «Транзит-ДВ» подписан договор с китайской стороной об инвестициях бюджетных средств КНР в этот проект. Согласно договору объем транзита грузов составит 10 миллионов тонн в год.

Напомним, сфера транспорта и логистики является одной из приоритетных для развития Приморского края. По мнению Владимира Миклушевского, наличие в регионе незамерзающих портов и транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» – важное преимущество, которое должно использоваться для развития экономики края.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: Хасанский район  транспортный корридор 



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