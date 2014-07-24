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В Хасанском районе прокладываются дополнительные железнодорожные пути
Работы по прокладке дополнительных путей на железнодорожной станции Рязановка стартовали в Хасанском районе Приморья. Здесь уже трудятся несколько десятков рабочих, прибыла тяжелая строительная техника, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Модернизация железнодорожной инфраструктуры в Хасанском районе проводится с учетом планов организации мультимодального производственно-логистического комплекса в порту Славянка. Данный проект, реализуемый группой компаний «Транзит-ДВ», заключается в организации транзита производимых в северо-восточных провинциях Китая товаров через порты Хасанского района конечным грузополучателям по всему миру.
Этот проект входит в транспортный коридор «Приморье-2». В него также входят порты Зарубино и Посьет.
Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, в мае этого года уже состоялся пробный пропуск большегрузных контейнеров по маршруту город Хуньчунь (КНР) — порт Зарубино (РФ).
Кроме того, в рамках развития транспортного коридора «Приморье-2» группой компаний «Транзит-ДВ» подписан договор с китайской стороной об инвестициях бюджетных средств КНР в этот проект. Согласно договору объем транзита грузов составит 10 миллионов тонн в год.
Напомним, сфера транспорта и логистики является одной из приоритетных для развития Приморского края. По мнению Владимира Миклушевского, наличие в регионе незамерзающих портов и транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» – важное преимущество, которое должно использоваться для развития экономики края.
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