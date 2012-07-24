Ветрогенераторы – спасение для сел Приморья

КГУП «Примтеплоэнерго» ввело в эксплуатацию первый в крае ветродизельный комплекс, расположенный в таежном поселке Перетычиха в Тернейском районе. Это стало настоящим событием для края, где до сих пор не состоялся ни один из заявленных проектов ветроэнергетики.

Начало новому нетрадиционному виду энергетики в Приморье положил микроветрогенератор, мощность которого составляет 50 кВт, построенный ООО «Актион». Но малое - не значит незначительное. Все большое зачастую и начинается с малого. А на этот счет у руководителя «Актиона» Романа ГИРЯВЦА большие планы. «С помощью таких вот миниветрогенераторов можно обеспечить сравнительно недорогой электроэнергией население далеких поселков Тихоокеанского побережья России, небольшие производства и погранзаставы», - считает он. Впрочем, об этом подробнее в нашем интервью.

- Роман Владимирович, откуда вдруг возникла такая идея в компании, которая не была связана своей деятельностью с энергетикой? Или, по принципу – «все гениальное просто», вы сумели заметить то, что лежит буквально на поверхности, чему другие, в том числе специалисты не придавали должного значения?

- Я действительно не энергетик, я инженер, математик. И теперь, когда проект отлажен и принят, понимаю, на какой риск я шел. Но такова моя натура, и я вновь повторил бы этот путь, хотя иногда он мне буквально стоил жизни.

- Это вы о чем?

- Кто был в тех местах в Тернейском районе, где расположены небольшие поселки Перетычиха, Максимовка, Соболевка, Самарга и Амгу, подтвердят, какие там убитые дороги. Иногда проще было ехать по тайге, чем по дорогам. Там штормовое побережье и было несколько случаев, когда приходилось на грани фола причаливать и разгружать оборудование. Для реализации этого проекта я купил вездеход шведской фирмы, он стоял на вооружении стран НАТО. Когда пошло перевооружение армии эти вездеходы стали отдавать в гражданские отрасли. Но даже этот лучший в своей линейке плавающий вездеход дважды не справился с работой, первый раз застрял в заломе во время половодья на реке Венюковка, второй раз его перевернуло течением на Самарге.

Мои люди и я выдержали все, но повторять наши подвиги я бы никому не советовал. Все это мы делали для того, чтобы уложиться в сроки и доказать перспективность таких проектов в Приморье и на Дальнем Востоке. Ведь случить обратное, и идея ветроэнергетики была бы похоронена, возможно, еще на долгое время. А теперь я знаю, что путь для ее продвижения открыт, что все это реально, эффективно, что наши российские умельцы могут делать дела похлеще других.

- Но, чтобы продвинуть в жизнь такой проект, надо было заручиться поддержкой проектировщиков, найти, в конце концов, заказчика, который бы рискнул вложить деньги в нетрадиционную энергетику.

- Это действительно целая история (сага). И начиналась она с покупки ветрогенератора для собственной компании. Был период времени, когда мы работали на дизельгенераторе. Стоимость киловатта нам обходилась первоначально в 12 руб., затем мы добились снижения до 6 руб. Но когда заработал ветряк, то стоимость киловатта снизилась сразу до 3 руб. за кВт. И это не предел, при увеличении объемов выработки стоимость киловатта будет снижаться и дальше. Для сравнения скажу, что тариф на электроэнергию для юрлиц при подключении к сетям, стоит сегодня 5 руб. Причем для своей компании я, оказывается, купил не лучший ветряк. Вот тогда-то у меня и возникла идея, а почему бы не распространить свой опыт. Ведь я не один, кто несет большие затраты на электроэнергию, таких предпринимателей масса, а сколько людей в крае живет без круглосуточного энегоснабжения. Я стал искать информацию, обращался к специалистам, и в результате понял, - пока сам не разберусь во всех деталях, ничего не получится. Мне нужен был хороший проект, а значит проектировщик, который бы понял мою идею.

Обращался я в разные проектные организации, но настоящий творческий подход нашел только в проектном бюро «Перспектива», возглавляет его Алексей ЦЫГАНКОВ. Команда молодых, здравомыслящих и энергичных людей не побоялась окунуться в абсолютно новое для себя дело. Помогли навыки схемотехники, изобретательность. Они не пытались искать причины, по которым не могут выполнить проект, они искали возможности.

Но главное было - найти и уговорить заказчика в реальности и эффективности применения альтернативной энергетики. Единомышленника Роман Гирявец нашел в лице руководителя «Примтеплоэнерго» Александра ПАТРИНА.

- Я очень ему благодарен за поддержку этой идеи. Он, так же как и я, шел на риск. Понимая это, я не мог подвести. Мы работали, как одержимые, 1 июня 2011 года начали заказывать оборудование, 17 сентября выехали в Перетычиху его устанавливать, в декабре все было готово, весной шла отладка, и в начале июля Ростехнадзор выдал нам разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию.

- Что послужило решающим аргументом для заказчика?

- Затраты на энергоснабжение жителей Тернейского района. Пять небольших деревень съедали в год на эти цели по 10-12 млн рублей. Объективная себестоимость киловатта для таких населенных пунктов составляет 50-60 руб. Было понятно, что без альтернативной энергии там не выжить, учитывая, что топливо и транспорт на его завоз растут в цене. Нет и перспектив прихода в тот район крупных промышленных предприятий, ради которых были бы построены новые энергомощности или проведены ЛЭП. Искать возможность для снижения затрат на энергоснабжение отдаленных поселков «Примтеплоэнерго» заставлял и действующий в России закон об энергосбережении и энергоэффективности, необходимо было экономить бюджетные деньги. Одним словом, перед Патриным и Примтеплоэнерго стояла задача уменьшить расходы на энергоснабжение. Поэтому мою идею обсуждали в администрации края, ее поддержал и бывший губернатор Сергей ДАРЬКИН. Во время установки оборудования мы плотно работали с главным энергетиком «Примтеплоэнерго» Константином БУРКОВЫМ, который был назначен куратором проекта, ему я хочу выразить особую благодарность.

- Расскажите о самом комплексе, что он собой представляет, каковы его возможности?

- Это полностью автоматизированный комплекс мощностью 100 кВт. Средняя потребность такой деревни, как Перетычиха, составляет около 50 кВт. Мощность непосредственно ветрогенератора - 50 кВт, но учитывая, что он выдает ее в зависимости от силы ветра, она может колебаться. Поэтому в комплекс входит дизельгенератор, но это генератор совсем другого поколения. По расчетам проектировщиков, чтобы не задействовать другие виды генерации, надо ставить три, минимум два ветряка. Но поскольку проект пилотный, было принято решение не увеличивать его стоимость. Эффективность ветрогенерации можно повышать постепенно, достраивая на уже готовый комплекс дополнительные ветровые установки. На такой комплекс, как наш, можно добавлять до 10 ветряков. При этом получается интересная кривая роста эффективности: при установке второго ветряка она вырастет не в два раза, как вроде бы должна, а в 4 раза. При трех ветряках, эффективность первых двух вырастет в полтора-два раза. Должен отметить, что даже для энергетиков не сразу был понятен принцип работы микроветрогенератора. Не потому что они не такие грамотные, просто большая энергетика работает по-другому. Так, в ветряке мощностью 400 кВт работает уже совсем другая схема выработки энергии, не говоря о мегаваттных.

- Чувствуется, что вы довольны своей работой. Строите ли вы планы продвижения своих комплексов, и где они могут еще пригодиться?

- Доволен, не то слово, я доказал, что альтернативная энергетика в крае может работать. Я не заработал на первом проекте, так как хотел минимизировать затраты для заказчика. Но знаю, когда этот комплекс станет серией, то его установка снизится в разы. При этом сроки эксплуатации одного ветрогенератора до капремонта составляет 20 лет, а дизелей, которые мы ставим на комплексах, – 7 лет, и они экономичнее расходует топливо. Я, конечно, готов работать дальше, готов обеспечить подобными комплексами весь Тернейский район, и взять их на обслуживание. Крупнейший в крае деревообработчик «Тернейлес» работает на дизелях, стоимость одного киловатта предприятию обходится в 12 руб. Для него тема ветрогенераторов может представлять большой интерес. Многие пограничные заставы на Дальнем Востоке сидят на дизельгенераторах, им тоже альтернативная энергетика может помочь.

Там, где мы поставили ветряк, среднегодовая скорость ветра составляет 4,6 м в сек., это немного. Но на Тихоокеанском побережье России есть места, где ветровая нагрузка высокая, особо отличаются ветрами Камчатка, Курилы. Там такие комплексы будут еще эффективнее. Нужны специальные исследования ветровых нагрузок в малодоступных районых, причем не по готовым источникам, как зачастую практикуется, а снаряжать экспедиции, снимать показания, и делать анализ. Я уверен, что за такими энергетическими проектами в отдаленных уголках Дальнего Востока будущее.

- Не беспокоитесь ли вы за следующие конкурсы на такие проекты?

- Не беспокоюсь, у меня есть бесценный опыт, которого больше ни у кого нет. Я знаю всю проблематику удаленности, за этот год я ее испытал на своей шкуре. Это очень серьезная сфера.

Роман Гирявец не изобрел велосипед, его необузданная решительность помогла ему в короткий срок запустить в крае пилотный проект ветрогенерации, о котором другие давно рассуждают, взвешивая все за и против.

Надежда ВОРОНЦОВА, «Золотой Рог».