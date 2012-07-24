Защитить алкогольный рынок от контрафакта поможет СРО

С 1 июля в очередной раз по всей России поднялись ставки акциза на алкоголь - теперь доля акцизного сбора в пол-литровой бутылке водки составляет 60 рублей. Это далеко не последнее увеличение - с нового года акциз поднимется снова, усилив тем самым тенденцию удорожания крепкого алкоголя на магазинных полках.

О том, как в условиях жесткого государственного регулирования живут предприятия алкогольной отрасли, в интервью «ЗР» рассказал исполнительный директор ОАО «Уссурийский Бальзам» Александр СИВАШОВ.

- Александр Борисович, в связи с увеличением акциза на алкоголь цены на спиртные напитки выросли. Можно ли, на Ваш взгляд, по цене определить качество крепкого алкоголя?

- Судите сами: в каждой бутылке легальной водки 60 рублей - это акцизная составляющая, без НДС, без налога на прибыль, без рентабельности предприятия, без ингредиентов. Доставка, к примеру, из Подмосковья обходится примерно в 7 рублей на бутылку 0,5 литра. Добавим к этому маржу оптовика (примерно 20%), плюс торговую надбавку (процентов 30). Простые экономические расчеты показывают, что качественная водка в магазине сегодня вряд ли может стоить дешевле 140 рублей.

- «Уссурийский Бальзам» - одно из крупнейших предприятий отрасли на Дальнем Востоке. Получается, что если даже посчитать только акциз, сумма, которую предприятие платит в бюджет, совсем нешуточная…

- За 2011 год мы заплатили налогов на сумму 1 млрд 249 млн рублей. За первый квартал этого года - уже 370 млн. Если мы и дальше сохраним такие темпы, то по итогам года это будет уже 1,5 млрд рублей. И большую часть этой суммы составляет акциз. Именно поэтому с 2009 года мы причислены к крупнейшим налогоплательщикам Приморского края. Рост суммы налогов мы отмечаем уже на протяжении последних нескольких лет - и не только за счет увеличения акциза, но и за счет роста наших доходов. Однако ситуацию может в корне изменить возрастающее давление контрафактного алкоголя, становящегося, к сожалению, доминантой развития алкогольного рынка.

- «Уссурийский Бальзам» и еще 6 региональных заводов по России уже несколько лет входят в состав крупнейшего российского алкогольного холдинга «Синергия». По вашему мнению, что это дает региональным предприятиям?

- Консолидация российского рынка крепкого алкоголя - устойчивый тренд, который наблюдается последнее десятилетие. И «Синергия», что называется, в авангарде этого процесса - свою долю рынка мы намерены увеличивать. В связи с этим постоянно обновляется оборудование, ужесточается контроль качества, что дает возможность на всех предприятиях холдинга выпускать одинаково высокую по качеству продукцию федеральных марок. Кроме этого, получают развитие и эксклюзивные направления. Например, выпуск различного рода настоек и бальзамов - это традиционная «фишка» «Уссурийского бальзама». И теперь это направление выходит на федеральный уровень - будет выделено 5 настоек, которые будут выпускаться по всей России. Однако такие напитки как «Уссурийский бальзам», «Панты на меду» будет выпускать только наше предприятие. «Мост Восточный» - новая водка, которую мы выпустили специально к саммиту АТЭС, тоже исключительно региональная марка.

Консолидация для региональных заводов под сильным брендом федерального игрока - это очень большой плюс. Потому что в сегодняшних условиях в одиночку выдержать конкуренцию региональным предприятиям сложно. А холдинг - это большая структура с большими возможностями. Например, работа в составе «Синергии» позволяет нам не только развиваться и модернизировать собственное производство, но и заниматься продажами привлеченного алкоголя. Например, сейчас мы получили эксклюзивное право на продажу в Приморье нескольких видов шотландского виски. На очереди - вина и шампанское. Причем здесь мы придерживаемся очень четкого правила - вся продукция, которую мы представляем здесь, должна быть очень высокого качества, а мы - эксклюзивные ее поставщики на территории Приморья.

- Сегодня вовсю обсуждается идея создания в Приморье СРО (саморегулируемой организации) производителей и оптовиков алкоголя для защиты рынка от нелегальной водки. Как вы относитесь к этой идее?

- Я считаю, что такую организацию нужно создавать - тогда весь входящий и производящийся в регионе алкоголь будет более контролируемым. Серые схемы наносят очень большой ущерб экономике края, и от них нужно уходить. Я уже говорил, что 60 рублей в каждой бутылке - это акцизная составляющая. Если продукция нелегальная и этот сбор не уплачен, то на полке бутылка будет очень дешевой, и легальные производители просто не смогут с ней конкурировать. Более того, под большим вопросом в этом случае и здоровье населения, ведь никто не может поручиться за безопасность фальшивой водки.

С этим нужно бороться самим участникам рынка, создавая СРО, желательно под патронажем администрации края. Подобные организации существуют в других регионах страны и уже доказали свою эффективность. Мы готовы к тому, что в крае будет создан определенный механизм взаимодействия добросовестных участников рынка, со специальной экспертной организацией, своего рода, «лабораторией качества», где вся алкогольная продукция будет проходить дополнительный контроль. Ведь в рознице должна быть только та продукция, которая безопасна и для потребителя, и для региональной экономики.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Золотой Рог».