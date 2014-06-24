С 1 июля 2014 года в Приморье изменится тариф на электроэнергию для населения

С 1 июля 2014 года, согласно Постановлению Департамента по тарифам администрации Приморского края №79/2 от 18 декабря 2013 года, изменится тариф на электроэнергию для населения. Документ предусматривает дифференциацию тарифов для жителей городских и сельских населенных пунктов.

Согласно данному Постановлению одноставочный (суточный) тариф для граждан, проживающих в городских населенных пунктах и поселках городского типа, составит 2,32 рубля за киловатт-час. Для потребителей, имеющих двухтарифные приборы учета, дневной тариф установлен в размере 2,42 рубля за киловатт-час, ночной - 0,88 рубля за киловатт-час.

Для жителей сельских населенных пунктов одноставочный (суточный) тариф с 1 июля составит 2,03 рубля за киловатт-час. Владельцы двухтарифных счетчиков будут рассчитываться за дневное электропотребление по 2,11 рубля за киловатт-час и за ночное - по 0,77 рубля за киловатт-час.

В связи с этим для корректного расчета электроэнергии, потребленной по тарифу, действующему до 1 июля, «Дальэнергосбыт» рекомендует потребителям - физическим лицам сообщить показания электросчетчиков на конец текущего месяца не позднее 1 июля. Сделать это можно по телефону Единого информационного центра ОАО «ДЭК» 8-800-333-0-444, в абонентском пункте отделения «Дальэнергосбыта» по месту жительства или с помощью «Личного кабинета», специальной формы на сайте энергокомпании (www.dvec.ru) без предварительной регистрации, а также по телефонам обслуживающих агентов, указанным в квитанциях, и с помощью SMS-сервиса +7-924-234-4000 в формате: номер лицевого счета, пробел, номер счетчика, пробел, показания.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.