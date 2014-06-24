В Приморье одно из крупнейших предприятий осталось без энергоснабжения

Энергетики ограничили поставки электроэнергии предприятию до уровня аварийной брони из-за долга, достигшего 50 млн рублей.

ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) ограничило поставки электроэнергии ЗАО "Горно-химическая компания "Бор" (Дальнегорск, эксплуатирует единственное действующее борное месторождение в России) до уровня аварийной брони из-за долга, достигшего 50 млн рублей.

В сообщении пресс-службы ДЭК говорится, что в связи с тем, что таких объемов электроэнергии недостаточно для полноценной работы предприятия, производство продукции остановлено.

Энергетики не намерены снимать ограничения до тех пор, пока ЗАО "ГХК Бор" не начнет выплачивать долги или не предоставит реальный график погашения накопленной задолженности.

В пресс-службе ГХК "Бор" "Золотому Рогу" пояснили, что задолженность возникла в связи с кассовым разрывом, поскольку с апреля компания планово сокращала отгрузки продукции из-за негативной конъюнктуры рынка.

"В настоящий момент комбинат ищет пути для погашения задолженности. На текущей деятельности предприятия сокращение поставок электроэнергии пока не сказывается, т. к. ГХК "Бор" находится в режиме остановочного ремонта", - сообщили в пресс-службе.

ГХК "Бор" объявил об остановке производства с 1 июня сроком на один месяц в связи с неблагоприятной конъюнктурой.

С середины 2012 года ГХК ведет переговоры с Внешэкономбанком о выделении помощи предприятию с целью проведения комплексной модернизации, которая позволит существенно увеличить объемы производства, снизить себестоимость и повысить конкурентоспособность продукции. Объем инвестиций ВЭБа в случае положительного решения может составить около 4,8 млрд рублей.

С 2011 года ГХК "Бор" входит в состав частной холдинговой компании O1 Group, основанной Борисом МИНЦЕМ и осуществляющей инвестиции в различные секторы экономики

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.