Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье одно из крупнейших предприятий осталось без энергоснабжения
Энергетики ограничили поставки электроэнергии предприятию до уровня аварийной брони из-за долга, достигшего 50 млн рублей.
ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) ограничило поставки электроэнергии ЗАО "Горно-химическая компания "Бор" (Дальнегорск, эксплуатирует единственное действующее борное месторождение в России) до уровня аварийной брони из-за долга, достигшего 50 млн рублей.
В сообщении пресс-службы ДЭК говорится, что в связи с тем, что таких объемов электроэнергии недостаточно для полноценной работы предприятия, производство продукции остановлено.
Энергетики не намерены снимать ограничения до тех пор, пока ЗАО "ГХК Бор" не начнет выплачивать долги или не предоставит реальный график погашения накопленной задолженности.
В пресс-службе ГХК "Бор" "Золотому Рогу" пояснили, что задолженность возникла в связи с кассовым разрывом, поскольку с апреля компания планово сокращала отгрузки продукции из-за негативной конъюнктуры рынка.
"В настоящий момент комбинат ищет пути для погашения задолженности. На текущей деятельности предприятия сокращение поставок электроэнергии пока не сказывается, т. к. ГХК "Бор" находится в режиме остановочного ремонта", - сообщили в пресс-службе.
ГХК "Бор" объявил об остановке производства с 1 июня сроком на один месяц в связи с неблагоприятной конъюнктурой.
С середины 2012 года ГХК ведет переговоры с Внешэкономбанком о выделении помощи предприятию с целью проведения комплексной модернизации, которая позволит существенно увеличить объемы производства, снизить себестоимость и повысить конкурентоспособность продукции. Объем инвестиций ВЭБа в случае положительного решения может составить около 4,8 млрд рублей.
С 2011 года ГХК "Бор" входит в состав частной холдинговой компании O1 Group, основанной Борисом МИНЦЕМ и осуществляющей инвестиции в различные секторы экономики
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Топором по киловатту
- Россияне заплатят за снижение тарифов на электричество на Дальнем Востоке из собственного кошелька
- Большая энергетика Дальнего Востока лишается управления
- Законопроект по энерготарифам для ДФО отложили до октября
- Приморский потребителям электроэнергии стоит быть дисциплинированней
- Дальневосточников продолжит бить током
- Схема теплоснабжения Владивостока будет улучшена
- В Приморском крае 22 котельные будут переведены на газ
- "Примтеплоэнерго" снизит потребление мазута
- Доступность энергетической инфраструктуры под вопросом
Новости раздела
- Компании ННК и Роснефть, как и обещали, сдерживают цены на топливо в Приморье
- В Кавалерово открылся первый супермаркет
- В Приморье жилье ветшает быстрее, чем расселяется
- "Приморская рыба" хорошо прижилась в крае
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
- В Артеме откроют "аэропорт" для морских деликатесов
- Китай открыл границы для российских курицы и молока
- Олег Кожемяко пообещал продолжать работу по снижению цен на рыбу в регионе
- Во Владивостоке продолжается подача тепла в квартиры горожан
- Приморский бренд "В-Лазер" исчезнет с рынка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- Прокуратура Хабаровского края опротестовала назначение врио мэра
- По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- На Камчатке начинается прием заявок на участие в "Берингии-2019"
- Главврач больницы в Приморье покинул свой пост
- Два подряда вне очереди
- "Аналог" уходит в прошлое