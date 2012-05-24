«Ростелеком» и «АКОС» запускают в Приморье первую совместную акцию «Лучше вместе»

ПРИМОРЬЕ, 24 мая, ZRPRESS. Национальная телекоммуникационная компания России ОАО «Ростелеком» и оператор мобильной связи Приморского края ЗАО «АКОС» предлагают абонентам одновременно подключиться к услугам связи двух операторов и получить денежные бонусы.

Согласно акции «Лучше вместе», абоненты, подключившие Интернет от «Ростелекома» и одновременно выбравшие в качестве своего сотового оператора компанию «АКОС», получат бонус в размере 500 рублей на лицевой счет «Ростелекома» и 150 рублей на лицевой счет «АКОС». Бонус зачисляется ежемесячно равными долями в течение 5 месяцев по 100 и 30 рублей соответственно.

Игорь Шабанов, директор Приморского филиала ОАО «Ростелеком»: «Компания «АКОС» является дочерней структурой ОАО «Ростелеком» и сегодня настало время вывести на рынок первый наш совместный продукт. Пакетирование услуг – это тренд современного рынка телекоммуникаций. Предоставление комплекса услуг позволяет абоненту выиграть в плане оплаты услуг, и удобства их получения. В данном случае абонент получает хорошую скидку на оплату за счет подключения двух услуг».

Сергей Леоненко, генеральный директор ЗАО «АКОС»: «Данная совместная акция – первый шаг на пути создания универсального оператора связи в результате интеграции компании «АКОС» с ОАО «Ростелеком». В будущем абоненты смогут получать весь спектр услуг связи от широкополосной передачи данных до мобильной связи у единого оператора, экономя свое время и деньги».

В акции участвуют тарифные планы услуги доступа в Интернет ОАО «Ростелеком» «Домо-минимум Сити», «Домо-минимум Таун», «Домо-минимум Регион» и тариф «Регион 25» для сотовой связи ЗАО «АКОС».

Бонусы могут быть использованы только на оплату услуг Интернета ОАО «Ростелеком» и сотовой связи ЗАО «АКОС».

Если размер ежемесячного начисления за услуги компаний меньше полученного бонуса, остаток бонусной суммы переходит на следующий месяц. Таким образом, перенос неизрасходованного остатка положенного абоненту бонуса на следующий месяц будет осуществляться до момента потребления предоставленного бонуса в полном объеме, но не более 5 месяцев, сообщили «ЗР» в пресс-службе компании ОАО «Ростелеком» Приморский филиал.

Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской компанией отрасли.

Досье: ЗАО «АКОС» – предоставляет услуги в области цифровой сотовой связи в стандарте GSM на территории Приморского края. Компания первой среди дальневосточных операторов получила лицензию на предоставление услуг сотовой связи на территории Приморского края.

«Золотой Рог».