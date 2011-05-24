Клееный брус покоряет Приморье

Сегодня идут пуско-наладочные работы по запуску второй линии японского производства по выпуску клееного бруса в Чугуевском филиале ОАО «Приморсклеспром». С октября здесь уже работает первая очередь завода – цех лесопиления, где смонтирована украинская линия по распиловке пиломатериала.

Общая стоимость завода – 109 млн руб. На строительстве уже освоено 80 млн. Максимальная проектная мощность завода – производство 50 тыс. кубов клееного бруса в год, 4 тыс. кубов – в месяц. Специалисты филиала «Чугуевка» перепланировали имеющиеся здания, подготовили их под размещение оборудования. Выделено и помещение под общежитие для рабочих. Завод максимально автоматизирован, поэтому пока здесь работают 33 человека, с пуском второго цеха по производству клееного бруса будет трудоустроено еще столько же человек. Около 14 млн руб. вложено «Приморск-леспромом» в приобретение линии по выпуску клееного бруса, 12 млн руб. стоит украинская линия по распиловке пиломатериала. Смонтированы 6 китайских сушилок для готового пиломатериала. Производство спроектировано как безотходное: опилки и щепа являются топливом для заводской котельной.

Что примечательно, продукция завода – пиломатериал и клееный брус – рассчитана на внутренний рынок, хотя по качеству вполне может экспортироваться. По крайней мере, китайские партнеры уже проявили интерес к клееному брусу.

- «Приморсклеспром» реализует этот проект в рамках большого инвестиционного проекта по созданию лесопильных заводов в поселках Светлая и Ольга и завода клееного бруса в Чугуевке,- рассказал директор чугуевского филиала «Приморсклеспрома» Алексей САБАНИН.- Этот проект включен в правительственный список приоритетных проектов РФ по развитию деревообработки. Это дает нам определенные льготы по аренде лесов, предоставлению лесфонда. Но на деле у нас большая проблема с выделением дополнительного лесфонда, необходимого для выхода завода на максимальную мощность. Хотя заявки в управление лесами мы подавали… Общая наша лесосека в Чугуевском, Кавалеровском и Дальнегорском районах – 67,5 тыс. кубов. Правда, древесину с лесозаготовок в Дальнегорском районе отправляем морем в КНР – логистика выгоднее. А того, что рубим по соседству, нам не хватит на производственные мощности завода. Уже сегодня для цеха лесопиления при работе пока в одну смену необходимо 40 кубов круглого леса в день. И еще столько же – для цеха клееного бруса. Не исключено, что придется работать на давальческом сырье или покупать у других лесозаготовителей. Тогда проблемой станет выход на окупаемость.

От цены и зависит, будет ли востребован конечный продукт завода, а это не просто клееный брус, а готовые комплекты домов, изготовленных по проектам ДВГТУ. В свое время технический университет совместно с «Приморск-леспромом» участвовал в реализации инвестиционного проекта. До конца этого года планируется построить первый такой дом в Чугуевке. А вообще подобные дома будут собирать и строить по всему краю. Стоимость одного квадратного метра должна составить 6 тыс. руб. При этом дом будет экологически чистый, теплый, светлый. Тем более в качестве сырья используются хвойные породы деревьев – ель, пихта.

Из заготовленного филиалом круглого леса пока лишь 40% подходит для нужд цеха лесопиления. И сырье идет с колес – если организовать работу в две смены, начнутся проблемы с сырьем. К сожалению, уже сегодня чугуевским деревообработчикам приходится конкурировать с мелкими пилорамами. Цена куба бруса стоит у чугуевцев 6,3 тыс. руб., тогда как по краю можно найти дешевле. Конкуренция получается неправедная – предприятие работают всветлую, с зарплатой в 16,5 тыс. руб., с социальными условиями – общежитие, душ. В общем, строятся здесь на годы и в расчете на то, что их деревянные дома будут востребованы не только в приморских селах.