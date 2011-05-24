Вопрос «тридцати соток» рассмотрят в конце года

В СРО «Строительный альянс Приморья» пришел ответ из Министерства регионального развития, куда письмо с предложениями по предоставлению приморцам по 30 бесплатных соток под индивидуальное жилищное строительство было передано депутатом Госдумы РФ Светланой ГОРЯЧЕВОЙ.

В ответе, подписанном директором Департамента целевых программ территориального развития Минрегиона Е.А. ПОТАПЕНКО, в частности, говорится, что в рамках мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г. ответственными исполнителями, среди которых Минрегион, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС и органы исполнительной власти субъектов РФ, «предусматривается разработка комплекса мер по стимулированию индивидуального жилищного строительства и развитию предпринимательской деятельности, предусматривающих безвозмездное предоставление земельных участков в субъектах РФ, расположенных на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, в т.ч. в сельской местности». По этой теме исполнителями в настоящее время готовится доклад в Правительство РФ, который должен быть озвучен в четвертом квартале этого года.