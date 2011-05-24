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Офисный рынок Находки наполнен предложениями

24 Мая 2011, 02:45 | Приморье

Офисный рынок Находки переживает активность как на рынке продаж, так и в области строительства. При этом увеличились объемы предложений, но спрос остался на прежнем уровне.

За последние полгода в округе начала прослеживаться тенденция к продаже крупных офисных площадей. На сегодня на продаже стоит сразу три крупных объекта офисного сегмента. Так, уже несколько месяцев ищет своего покупателя шестиэтажное торгово-офисное здание по Озерному бульвару. Здесь собственник предлагает более 3 тысяч кв м площадей со 2-го по 4-й этаж. Цена сделки не разглашается.

Третий объект, расположенный в центральной части города на Находкинском проспекте, площадью более 1 тыс. кв. м, продавец оценил в 32,7 млн рублей. А покупка помещения площадью 90 кв. м в районе Постышева обойдется покупателю в 3 млн рублей.

В первом квартале текущего года на рынке продаж стало заметно больше предложений о продаже квартир, расположенных на первых этажах жилых домов, которые собственник готов реализовать, в том числе и под офис. При этом, в связи с тем, что потенциальному покупателю придется самостоятельно заниматься переводом данных помещений в нежилой фонд, цена на них значительно ниже, чем на офисные помещения.

Если говорить об арендном рынке, то на сегодня средняя стоимость квадратного метра в Находке для офисных площадей варьируется в пределах 450-500 рублей.

Еще один вариант обзавестись офисом в Находке, но уже по более демократичной, чем на рынке, цене - это арендовать муниципальные помещения. В начале июня в Находке пройдет аукцион на заключение договоров аренды по 4 помещениям, расположенным в разных районах города, три из которых предназначены для размещения офисов. Цена колеблется от 5 198 до 24 040 рублей в месяц.

Кроме этого, к аренде предложено и помещение в поселке Ливадия, его площадь составляет чуть более 14 кв. м, цена - 3 тыс. 60 рублей в месяц.

В ближайшие пару лет рынок офисной недвижимости округа должен расшириться - месяц назад на градостроительном совете получил одобрение проект строительства еще одного офисно-административного здания. ООО «Тройка» планирует построить высотное здание по ул. Внутрипортовой в поселке Врангель. Проект получил одобрение Совета, и в ближайшее время начнется его проработка.

Автор: Анастасия Загоруйко
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