Коэффициент господдержки

В этом году в сельском хозяйстве края складывается очень непростая ситуация. Холодная затяжная весна привела к тому, что остаются до сих пор незасеянными 40% зерновых от плановых показателей.

Но сроки посевов этой культуры, как известно, по сути, уже давно ушли. В большинстве районов сохраняется переувлажнение почвы, что может привести к осложнениям с посевами еще одной стратегической для края культуры – сои. И даже картофель, урожаи которого были высоки в последние годы, на этот раз посажен всего лишь на 25% площадей. Причем эта ситуация складывается не только в сельхозпредприятиях, но и в личных подсобных хозяйствах, доля которых в валовом производстве картофеля довольно высока.

В то же время государственная поддержка сельхозпредприятий определяется, прежде всего, эффективностью производства. Каждый вложенный государством рубль должен приносить максимальную отдачу, считают краевые власти вслед за правительством. Для оценки этой работы в муниципальных образованиях существуют определенные показатели, которые, в общем, и демонстрируют способность районной власти способствовать решению основных проблем в отрасли. К этим показателям относят индекс инвестиций в основной капитал, производство мяса, молока, площадь обрабатываемой пашни, площадь использования сельхозугодий, удельный вес прибыльных хозяйств и средняя зарплата в отрасли.

Как показало выездное заседание комитета Законодательного Собрания по продовольственной политике и природопользованию, проходившее на днях в Кировском районе, выполнить требования определенных показателей оказались способны далеко не все районы края. В крае есть территории, которые в последнее время увеличили валовое производство в 1,5-2 и даже в 3 раза. В Михайловском, Уссурийском, Октябрьском районе прирост валового производства на рубль вложенных бюджетных денег составил более трех рублей. В то же время в Лесозаводском городском округе этот показатель составил всего 1,5 рубля. Низкая эффективность этих вложений в Яковлевском и особенно Кировском районах.

При том, что край попал в число 28 субъектов РФ, которые показали прирост по поголовью сельскохозяйственных животных, что и позволило привлечь немалые деньги из федерального бюджета, ряд районов, в том числе Кировский, принесли минус. Предприятиям района удалось добиться роста поголовья только в свиноводстве. Но остальные показатели снизились. Уменьшилась и зарплата в сельхозпредприятиях. Если в целом в отрасли по краю она выросла и составила 10,8 тыс., то в Кировском районе уровень зарплат в сельском хозяйстве на 20% ниже среднекраевого показателя.

«У нас сложная весна, но есть 4 показателя, которые мы должны выполнить, - сказал на совещании директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Николай БОРИСОВ. - Зарплата на селе должна быть не меньше 11,7 тыс. руб., уровень валового производства - 23,9 млрд руб., что составляет 104% к уровню прошлого года. Господдержка увеличена в этом году только по федеральному бюджету по сравнению с прошлым годом на 100 млн руб. В целом, надеюсь, она составит 1млрд 200 руб. Это серьезные деньги. Но для руководителей сельхозпредприятий не секрет, что в этом году действует коэффициент поддержки. Для эффективных предприятий он равен 1,1-1,3, а те, которые не обеспечат параметры роста, получат коэффициент 0,7-0,9».

Одна из первостепенных задач для районов – создание собственных программ социально-экономического развития. Две программы - развития АПК и социального развития села - должны быть представлены муниципальными образованиями до 1 июля 2011 года. Если это не будет сделано, то ни один социальный объект территории не будет включен в краевую программу на условиях софинансирования. Естественно, не будут получены и федеральные деньги на эти цели. В то же время краевой бюджет готов увеличить выделяемые суммы на образование до 105 млн руб., учреждениям культуры – 49 млн руб., 50 млн руб. - на обеспечение жильем, в том числе молодых специалистов сельского хозяйства.

«Если не заниматься кадрами на селе, мы не будем иметь ничего, - сказал на совещании председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного Собрания Сергей СИДОРЕНКО. - Сейчас ни одна программа не работает без принципа софинансирования. Если муниципалитет готов софинансировать мероприятия по привлечению тех же молодых специалистов, значит, люди будут участвовать в программе. Назову две цифры для сравнения: беднейший Яковлевский район нашел возможность выделить порядка 3,5% на софинансирование краевой программы, в то же время Кировский, не самый бедный, выделил только 1%. В результате Яковлевский, привлекая молодых специалистов, начал приподниматься, Кировский – продолжает терять свои позиции. Мы не просим у муниципальных бюджетов много. Сделайте строчку, заложите хотя бы минимальные деньги, чтобы было основание с вами работать и чтобы районы не потеряли все, что сегодня имеют».