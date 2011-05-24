Рисовый перебор

В сельском хозяйстве, как известно, две беды – неурожаи и слишком большие урожаи. Объемы риса, собранного в прошлом году, оказались рекордными для нашего края, что не могло не сказаться на рынке риса в целом.

Как уверяют приморские оптовые компании, рынок в эту зиму был фактически сломан. Цена на рис в сравнении с прошлым годом в опте снизилась в среднем на 10%. И, несмотря на это, приморские производители риса с трудом находили сбыт. Оптовики не спешили закупать приморский рис, полагая, что качество его не всегда соответствует требованиям. Крупнейший оптовый продавец круп в Приморье – компания «ГРАСП», довольно осторожно подходившая к выбору поставщиков, только 30% из общего объема риса российского производства закупала у приморских производителей, в то же время оставшиеся 70% были доставлены из Краснодарского края.

Одна из основных претензий оптовиков - приморский рис невозможно хранить более месяца. Изначально влажный продукт довольно быстро теряет потребительские свойства. Проблема заключается в отсутствии у многих производителей условий для хранения, ведь, как известно, с элеваторами в крае дела обстоят не лучшим образом.

Впрочем, это не единственная причина сложностей с реализацией в этом году. Главная проблема все-таки связана с перепроизводством этого продукта. Отсюда и значительный разброс цен в нынешнюю зиму. В сезон продажная цена опускалась до 12 рублей за кг у отдельных производителей. Хотя цены на качественный рис все же не были ниже 17-20 рублей за кг. В этой ситуации приморские хозяйства вынуждены были искать рынки сбыта за пределами региона.

«Из 4 тыс. тонн, собранных в прошлом году, мы продали в крае только 50 тонн, - говорит директор ООО «Рисовод» Юрий КОРОБОВ, - никто из крупных операторов Приморья не стал покупать у нас рис. Но мы успешно его продаем в Сибири. У нас собственная торговая марка – «Ханкайский рис», и нашу продукцию по ценам, которые мы предлагаем здесь, 17-18 рублей за кг, готовы были покупать даже краснодарские поставщики».

В то же время местные производители говорят о низкой рентабельности риса в этом году. Cпециалисты уверяют, что себестоимость производства в нашем крае колеблется в районе 12 рублей за кг. Впрочем, эта цифра в хозяйствах может существенно разниться. Наиболее сложная ситуация в тех предприятиях, которые работают на российских ресурсах, не привлекая иностранные. Именно эти хозяйства сообщили о предстоящих сокращениях рисовых площадей. Собственно, их и так в крае почти не осталось. Отрасль практически полностью находится в руках иностранных инвесторов, в том числе и теневых производителей. Малочисленные бригады китайцев, связанные только арендными отношениями с руководителями приморских хозяйств и работающие под их «крышей», сбивают цену на рынке, зачастую поставляя при этом продукцию невысокого качества. «Они не восстанавливают систему, не делают никаких долгосрочных вложений в производство, не заботятся о его развитии, - говорят руководители легально работающих предприятий, - поэтому их затраты значительно меньше. Они и демпингуют на рынке».

Собственно себестоимость производства риса в сравнении с другими продуктами растениеводства изначально относительно высока, поскольку завязана на эксплуатацию гидротехнических сооружений. В последние годы сложилась довольно странная практика оплаты некоторых расходов на ремонт части системы, ударившая по карману рисоводов и, конечно же, отразившаяся на себестоимости.

«Насосные станции находятся в ведении ФГУ «Приммелиоводхоз», - рассказывает Юрий Коробов. - Это управление предлагает сельхозпредприятиям ремонтировать насосные станции за свой счет. Таким образом в 2008 году нам сказали собрать 60 тыс. рублей на этот ремонт, а в этом году уже говорят о 500 тыс. При этом стоимость куба воды за эти три года выросла с 6 коп. до 10 коп. в нашем хозяйстве, для наиболее отдаленных от источника полей подача воды поднялась в цене до 80 коп за куб. А на полив 1 га нужно 1000 кубов».

Об этой проблеме говорят буквально в каждом рисоводческом хозяйстве, ведь у предприятий даже такой строки расходов не существует. Каждому из них приходится изворачиваться по-своему, чтобы обеспечить этот платеж. В самом ФГУ «Приммелиоводхоз» эту ситуацию объяснили тем, что насосные станции хоть и являются федеральной собственностью, но финансами обеспечивается только содержание системы, а их эксплуатация не финансируется. Конечно, можно было бы эти расходы заложить в тарифы, но «Приммелиоводхоз» предпочел выбрать наименее затратный для хозяйств вариант.

Несмотря на возникшее перепроизводство в этом году, никто из местных продавцов пока не рассматривает в качестве рынка сбыта соседние государства. Скорее наоборот – рис активно закупается за границей, при этом импортные поставки растут ежемесячно. По данным пресс-службы Россельхознадзора, в 2011 году наблюдался резкий скачок поставок этого продукта из стран АТР, в основном Мьянмы, Вьетнама, Таиланда и Китая. Объем ввоза риса в апреле составил 8,4 тысяч тонн, тогда как в марте этого же года этот показатель достиг отметки только в 900 тонн.

При этом импортный рис оказывался тоже не всегда качественным. Россельхознадзор сообщает, что из поставленных в Приморье в апреле восьми с лишним тонн этого продукта одна тонна не соответствовала санитарным требованиям. По оценкам компании «ГРАСП», на приморском рынке доля импортного продукта находится в пределах 15%.

Впрочем, низкий интерес к рынкам соседних государств вполне объясним. Рис там является одним из основных продуктов потребления, поэтому объемы производства его, как и культура потребления, традиционно высоки. Соответственно, и требования к потребительским свойствам выходят за рамки российских стандартов. Последние годы японские делегации неоднократно посещали наши рисоводческие хозяйства, знакомились с приморским продуктом, но до реальных контрактов дело пока не доходило. Возможно, некоторые перспективы в отношении Японии появятся в ближайшее время у наших продавцов в связи с недавними событиями в этой стране.

«Сложно сказать, как повернется рынок в отношении риса, - говорит Елена ДОБРЖАНСКАЯ, президент компании «Ейлан», являющейся одним из самых крупных импортеров японских продуктов питания в регионе. – Ниигата поставляла на японский рынок до 30% риса местного производства. Сейчас в этом регионе действуют определенные ограничения на производство. Нашим продавцам стоит предложить свою продукцию, но все же следует ожидать, что контроль со стороны Японии в отношении качества будет высоким».